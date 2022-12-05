Что надеть на новогодний корпоратив в 2022?

Впереди Новый Год, а значит, предстоит выбирать наряды для различных мероприятий. Если ваша компания организует корпоративную вечеринку, то к ней стоит подготовиться особенно тщательно. Большинство руководителей устраивают неформальные встречи не столько для сотрудников, а для того, чтобы составить мнение о своих подчиненных. Поэтому к новогодней встрече с коллегами подходите со всей ответственностью. При выборе праздничного лука придерживайтесь правила «ППП».

1П – Празднично. Вы ненавидите каблуки и носите исключительно джинсы с уютными толстовками? Придется на один вечер отказаться от привычных вещей. Если в гардеробе совсем нет нарядов – возьмите в аренду вечернее платье, так вы избежите ненужных трат. Макияж, прическа и украшения также приветствуются. Коллеги и руководство должны понять, что для вас это торжественное и важное событие.

2П – Прилично. Декольте, коротким юбкам, прозрачным подолам и ажурным чулкам сразу скажите «нет». Вызывающие туфли на платформе или лаковые ботфорты также неуместны на банкете с сослуживцами. Не создавайте слишком яркий образ. К блестящему платью лучше подобрать скромные аксессуары. А вот черное платье-футляр можно чем-нибудь и обыграть: цветные туфли, клатч с бахромой, декоративная брошь, дизайнерские серьги.

3П – Подобающе. Иногда компании организуют тематические вечеринки, в этом случае не игнорируйте установленный дресс-код. Начальство может принять такое поведение за неуважение к компании.

При отсутствии требований выбирайте одежду соответственно месту проведения праздника. Если новогодняя встреча проходит в офисе, остановитесь на костюме в деловом стиле. Распущенные волосы и макияж чуть ярче, чем обычно, придадут вашему облику уместную праздничность.

Банкет в ресторане обязывает к вечернему платью и обуви на каблуке. Корпоратив в ночном клубе подразумевает более свободный стиль, но не забывайте про пункт о приличиях. Отдых на турбазе или в загородном комплексе не освобождает вас от правила 1П. Кроме приличного спортивного костюма, в вашей сумке должна быть косметичка и выходное платье на вечер. Практичнее всего выбрать наряд из ткани, которая не помнется в багаже.

Правильно подобранный наряд избавит вас от негативного внимания. Захватите с собой хорошее настроение и проведите время с коллегами весело и непринужденно. Счастливого Нового Года!