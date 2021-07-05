Что можно сделать из Arduino своими руками

Конструктор на базе микроконтроллера Arduino уже несколько лет держится в ТОПе по продажам. В чем секрет популярности этого конструктора и что можно собрать на безе его деталей читатель узнает из представленного обзора.

Что собой представляет конструктор Arduino

Сегодня купить Arduino набор может каждый, стоит базовый набор недорого, используя его можно собрать много полезных самоделок. В конструктор входят следующие комплектующие:

Программируемый микроконтроллер — это мозг устройства. При помощи ПК, через обычный USB кабель можно задать программу, которая будет управлять процессором.

Датчики движения, инфракрасного излучения, температуры, света и т.д.

Обычные и шаговые двигатели.

Лампочки и светодиоды.

Различные провода для коммуникаций с разъемами.

В зависимости от комплектации в комплект могут входить дополнительные составляющие.

Что можно сделать на базе конструктора Arduino

Лидером, по количеству просмотров на Ютубе, стал робот-пылесос, собранный из комплектующих конструктора. Это устройство ничем не уступает аналогичным от брендовых производителей бытовой техники. Пылесос может самостоятельно убирать в помещении, объезжая препятствия и меняя режим работы, в зависимости от типа поверхности. Собрать его не сложно, для этого в поисковике Ютуб набираем запрос — Робот Пылесос из Arduino, и первое видео будет об этом устройстве. Далее следуем всем инструкциям автора.

Умный дом. Установив датчики на температуру в комнатах квартиры, на кухне и в коридоре можно управлять нагревателями и климатической техникой (кондиционером). Такое полезное устройство с заданными параметрами микроконтроллера дает возможность сделать жизнь в квартире не только комфортной, а и сэкономить деньги на электричестве.

Устройство для автоматического полива растений. Собрать такую технику сможет даже ребенок. Без такого устройства не обойтись при длительном отъезде, например в отпуск. Устройству можно доверить уход за любыми растениями на длительный срок. Запрограммировать микроконтроллер можно на несколько видов растений, требующие разной интенсивности и частоты полива.

И это далеко не все, что можно собрать своими руками из деталей конструктора, главное, что бы работала фантазия.

Конструктор Arduino может стать самым желанным подарком, как для мальчика, так и для девочки в возрасте от 6 лет. Да, не удивляйтесь, современные детки очень быстро развиваются и способны на многое!