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28 марта : воскресенье

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Что может дать хороший рейтинг капперов?

28.02.2021 12:00

Сегодня давать прогнозы на спорт готовы все кому не лень. Даже беттеры не умеющие грамотно анализировать информацию нередко делятся своими мнениями об исходах матчей, строя свой выбор на интуиции. Естественно, это приводит к неудовлетворительным результатам, которые капперы пытаются скрывать самыми различными способами: размещают фейковые отзывы, подделывают статистку и занимаются другими вещами, пытаясь доказать всем свою состоятельность в сфере составления прогнозов.

Что может дать хороший рейтинг капперов?

Какую роль выполняют рейтинги?

Из-за обилия некачественных спортивных аналитиков и откровенных мошенников в сети начали появляться рейтинги капперов. Это достаточно удобное средство, позволяющее рядовым беттерам подобрать надежных прогнозистов и не нарваться на мошенников. Главная задача людей занимающихся составлением рейтингов лучших капперов – предоставить правдивую информацию, чтобы уберечь пользователей от финансовых потерь из-за сотрудничества с несостоятельными аналитиками.

Как составляются рейтинги?

Составители рейтинг капперов в телеграмме выявляют по-настоящему честных спортивных аналитиков. Для этого они проводят целый комплекс действий, состоящий из нескольких ключевых этапов:

  1. Проверка капперов на адекватность. Одной из важнейших задач специалистов является отсеивание недобросовестных деятелей, предлагающих приобрести результаты договорных матчей, воспользоваться запрещенными или “беспроигрышными” стратегиями, рекламирующих услуги по раскрутке счета и т.д.
  2. Отслеживание статистики. Нечистые на руку капперы прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть свои неудачи. Из-за таких махинаций многие беттеры теряют большие суммы, приобретая прогнозы у них. Специалисты подробно изучают статистику и результативность работы прогнозистов, добавляя в рейтинг только зарекомендовавших себя аналитиков.
  3. Анализ отзывов. Поскольку целью любого достойного рейтинга должно быть предоставление честных информации о результатах прогнозов капперов, в дополнение к отслеживанию их статистики, составители также изучают мнения других беттеров. Специалисты обладают высоким уровнем квалификации благодаря чему могут легко отличить реальные отзывы от фейковых.

Идеальных капперов не существует, так как даже при наличии самых выдающихся аналитических способностей невозможно предсказать 100% результаты. Главное, чтобы спортивные аналитики имели хорошие рейтинги, полагались в своей деятельности на измеримые факты и вели свою деятельность как можно более прозрачно.

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