Майнинг на Scrypt — это способ добычи криптовалюты с помощью видеокарт. На данный момент майнинг на Scrypt является одной из самых перспективных и динамично развивающихся технологий. Это связано с тем, что благодаря внедрению новой технологии в программное обеспечение видеокарты уменьшается количество процессоров, необходимых для работы системы.

В результате этого затраты на электроэнергию значительно снижаются. Однако следует понимать, что Scrypt имеет свои особенности.

Особенности майнинга на Scrypt

Майнинг на Scrypt имеет как свои достоинства, так и недостатки. Среди достоинств данного способа добычи криптовалют можно отметить следующее:

С каждым обновлением программного обеспечения на майнинг-пулы, которые используют Scrypt, снижается нагрузка на процессоры. Таким образом, сокращается количество необходимых вычислительных мощностей. На основе Scrypt не требует использования специального программного обеспечения, которое постоянно обновляет информацию о курсе криптовалют. Поскольку на Scrypt производится на основе алгоритмов SHA-256, то не требуется установка специальных драйверов. А это также позволяет сэкономить время и денежные затраты.

Что майнить на Scrypt?

Майнить на Scrypt можно только на вычислительных мощностях. Это связано с тем, что данный алгоритм основан на работе не на видеокарте, а на использовании процессоров. Если в дата-центре будет отсутствовать электричество или произойдет скачок напряжения, то майнинг на Scrypt будет остановлен. При помощи алгоритма Scrypt стоит дешевле, чем при использовании другого алгоритма. Для того чтобы получать криптовалюту на Scrypt потребуется купить специальное оборудование (ASIC), которое будет выполнять всю работу. Поэтому, если у вас нет достаточного количества средств, то лучше воздержаться от майнинга криптовалют на данной технологии.

Как выбрать майнинг алгоритм?

Выбор алгоритма зависит от того, какой максимальный доход можно получить от криптовалюты. Алгоритмы имеют значение для всех криптовалют, потому что разные криптовалюты могут иметь различные алгоритмы майнинга.

Выводы

Подытоживая написанное, следует отметить, что майнинг биткоинов на алгоритме Scrrypt является наиболее популярным на данный момент. Его преимущество в том, что процесс майнинга можно осуществлять на специальных ASIC-ах, которые будут работать в любом помещении.

Такой вариант не подойдет для тех, у кого нет собственного майнинг-фермы. В то же время владельцы ферм, могут майнить биткоины на ASIC, не вкладывая средства в покупку дорогих видеокарт. Кроме того, существует возможность использовать облачный майнинг, который даст возможность добывать криптовалюту без дополнительных трат на покупку дорогостоящего оборудования.