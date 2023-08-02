Что лучше: кольцо из платины или золота?

Когда приходит время выбирать идеальное кольцо, которое будет радовать нас на протяжении многих лет, стоит уделить особое внимание выбору материала. Два самых популярных металла — платина и белое золото — обладают своими уникальными характеристиками и привлекают внимание ювелиров и покупателей. Давайте рассмотрим, что из них лучше для колечка.

Цвет и внешний вид

Платина — эстетичный металл серебристого цвета. Для его изготовления не требуется смешивание с какими-либо сплавами. Он более редкий по сравнению с белым золотом, и его цвет сохраняется неизменным веками. К тому же, платина гипоаллергенна, поэтому кольцо из платины — идеальный выбор для людей со склонностью к аллергическим реакциям.

Украшения из белого золота, безусловно, обладают своим очарованием и популярностью. Но это не чистый металл. Чтобы придать ему характерный серебристый оттенок, золотой металл смешивают с другими:

● Некачественное белое золото может иметь серый оттенок, поэтому для придания яркого серебристого блеска его покрывают родием.

● Существует и более дорогой метод получения желаемого оттенка, когда золото смешивают с палладием. Палладий — драгоценный металл, который стоит больше золота и обладает высокой прочностью, поэтому колечкам из такого сплава не требуется родирование.

Цена

Понятно, что цена служит важным фактором при выборе любого аксессуара, в том числе кольца. Платиновые изделия стоят примерно на 40% дороже золотых, в основном из-за плотности платины, что требует больше материала для производства украшений. Также следует учитывать, что платина встречается реже, и это тоже влияет на ее высокую стоимость.

Долговечность

Если хотите, чтобы ваше кольцо прослужило долгие годы, обратите внимание на стойкость металла к царапинам. Платина, несмотря на то что прочнее золота, более податлива и легко подвержена царапинам. Поэтому украшения из нее требуют бережного обращения.

С другой стороны, белое золото, особенно в сочетании с палладием, обладает повышенной прочностью. Такое золотое колечко отлично подойдет для ежедневной носки.

Популярность

Платина, бесспорно, популярнее благодаря своей редкости и элегантности. Однако визуально различить кольца из этих двух металлов сложно, и многие из нас даже не заметят разницы.

Какой же материал лучше для кольца? Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если хотите сэкономить и точно нет аллергии на металлы, то белое золото может быть отличным выбором. Однако если вы готовы потратиться и хотите получить более статусное украшение, то платина станет идеальным вариантом.