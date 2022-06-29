Что лучше: горящие туры или раннее бронирование

Горящие туры и ранее бронирование позволяют сэкономить при покупке путевок, но иногда туристы сомневаются, что же все-таки окажется более выгодным и удобным. На сайте компании Gotour вы сможете выбрать и купить обычные туры, путевки раннего бронирования и горящие туры https://www.gotur.kz/tury/goryashchie-tury/almaty.html на 2022 год. Мы проанализировали все наши предложения и составили для вас подборку ответов на самые популярные вопросы, которая поможет вам принять правильное решение.

В чем причина таких больших скидок?

Сниженная цена не означает, что вам предлагают плохой сервис или тур низкого качества:

Горящие туры стоят дешевле, потому что турфирма, гостиница и авиакомпания потеряют деньги, если часть мест останутся невыкупленными. Поэтому, если до вылета остается всего несколько дней, им выгоднее продать путевки со скидками, чтобы компенсировать хотя бы основные расходы.

При раннем бронировании отель и туроператор получают деньги за несколько месяцев до вашей поездки, что позволяет им пережить период пониженного спроса.

Сколько можно сэкономить?

Скидки и на горячие путевки, и на раннее бронирование примерно одинаковы. Чаще всего это 25-40% от полной стоимости. Иногда горящие туры продаются со скидкой до 80%, но такие предложения встречаются редко.

При раннем бронировании скидок более 40% не бывает в принципе, но зато вы будете защищены от изменений курса валют. Даже если евро или доллар сильно подорожают, вы уже заплатили за путевки, и эта стоимость для вас не изменится.

Какой вариант удобнее?

При раннем бронировании вы можете не спеша выбрать для себя условия отдыха: найти нужные даты вылета и прилета, заранее оценить курорт и расположение отеля, и почитать о них отзывы в сети, прежде чем бронировать тур.

Покупая путевки заранее, вы сможете отправиться в любую страну – у вас будет достаточно времени, чтобы оформить визу, а также больше узнать о достопримечательностях и особенностях культуры выбранного вами места. Если вы летите в отпуск с несколькими детьми или большой компанией, то сможете заранее выкупить несколько расположенных рядом номеров.

Горящие путевки выбора туристам не оставляют: туры могут «гореть» всего 2-3 дня. Дата вылета может быть неудобной, гостиница вам не очень понравится, а добираться до места вылета придется долго. В таком случае вам останется только соглашаться с предложенными условиями или «ловить» другой горячий тур из Астаны или другого города, из которого вы планируете отправляться в путешествие.

Какие гарантии дает турфирма?

Раннее бронирование – это всегда небольшой риск. За 2-4 месяца может произойти что угодно: разорится туристическая фирма, выбранный вами отель не сможет принимать туристов, или произойдет землетрясение, либо другое стихийное бедствие в выбранной вами стране.

Надежные турфирмы указывают в договоре гарантии даже на случай форс-мажорных обстоятельств, но все равно вы рискуете остаться без запланированного путешествия, а в худшем случае – еще и потерять часть заплаченных за отдых денег. В вашей жизни также может что-нибудь произойти, и поехать в назначенную дату уже не получится. В этом случае вы не сможете вернуть всю стоимость путевок – при отмене брони с покупателя удерживается часть суммы в качестве штрафа.

Горячие путевки в этом плане безопаснее. За 5-7 дней вряд ли в мире или в вашей жизни что-то серьезно изменится, поэтому вы без проблем сможете отправиться в запланированное путешествие.

Какой же вариант в итоге лучше?

Горящие туры станут для вас лучшим вариантом, если:

Вы готовы быстро собраться, и можете отправиться в поездку в любой момент.

Вам не важно, в какой город, отель или страну лететь, и какими будут условия отдыха (вам может попасться как гостиница с системой «все включено», так и более бюджетный вариант).

У вас уже оформлен заграничный паспорт и есть все необходимые визы.

Вы отдыхаете вдвоем (или с одним ребенком).

Вы не можете предсказать, когда сможете получить следующий отпуск или как изменится ваша жизнь через 2-3 месяца.

В каком случае лучше предпочесть туры раннего бронирования:

Вы первый раз отправляетесь в путешествие.

Вы не сомневаетесь в надежности туристической фирмы и знаете, что ваши планы не поменяются в ближайшие месяцы.

Вы хотите посмотреть конкретную страну и отдохнуть в определенном отеле на нужных вам условиях, а не соглашаться на то, что предлагают в последний момент.

Вы отправляетесь на отдых в большой компании.

Вы предпочитаете собираться без спешки: спокойно оформлять документы, не торопясь собирать багаж и больше узнать перед путешествием о стране, в которую вы едете.

На сайте Gotour представлен большой выбор обычных туров, путевок раннего бронирования и горящих туров https://www.gotur.kz/tury/goryashchie-tury/almaty.htm. Здесь вы сможете подобрать для себя пляжный или активный отдых для любого бюджета и по любым направлениям: от самых популярных, до экзотических. Ежедневные вылеты из Алматы, Нур-Султана (бывшей Астаны) и других городов Казахстана. Если вы предпочитаете отдыхать в нашей стране, вас могут заинтересовать туры из Алматы, которые позволят вам увлекательно и с пользой провести выходные.