Что лучше: горящие туры или раннее бронирование

Горящие туры и ранее бронирование позволяют сэкономить при покупке путевок, но иногда туристы сомневаются, что же все-таки окажется более выгодным и удобным. На сайте компании Gotour вы сможете выбрать и купить обычные туры, путевки раннего бронирования и горящие туры https://www.gotur.kz/tury/goryashchie-tury/almaty.html на 2022 год. Мы проанализировали все наши предложения и составили для вас подборку ответов на самые популярные вопросы, которая поможет вам принять правильное решение.
В чем причина таких больших скидок?
Сниженная цена не означает, что вам предлагают плохой сервис или тур низкого качества:
- Горящие туры стоят дешевле, потому что турфирма, гостиница и авиакомпания потеряют деньги, если часть мест останутся невыкупленными. Поэтому, если до вылета остается всего несколько дней, им выгоднее продать путевки со скидками, чтобы компенсировать хотя бы основные расходы.
- При раннем бронировании отель и туроператор получают деньги за несколько месяцев до вашей поездки, что позволяет им пережить период пониженного спроса.
Сколько можно сэкономить?
Скидки и на горячие путевки, и на раннее бронирование примерно одинаковы. Чаще всего это 25-40% от полной стоимости. Иногда горящие туры продаются со скидкой до 80%, но такие предложения встречаются редко.
При раннем бронировании скидок более 40% не бывает в принципе, но зато вы будете защищены от изменений курса валют. Даже если евро или доллар сильно подорожают, вы уже заплатили за путевки, и эта стоимость для вас не изменится.
Какой вариант удобнее?
При раннем бронировании вы можете не спеша выбрать для себя условия отдыха: найти нужные даты вылета и прилета, заранее оценить курорт и расположение отеля, и почитать о них отзывы в сети, прежде чем бронировать тур.
Покупая путевки заранее, вы сможете отправиться в любую страну – у вас будет достаточно времени, чтобы оформить визу, а также больше узнать о достопримечательностях и особенностях культуры выбранного вами места. Если вы летите в отпуск с несколькими детьми или большой компанией, то сможете заранее выкупить несколько расположенных рядом номеров.
Горящие путевки выбора туристам не оставляют: туры могут «гореть» всего 2-3 дня. Дата вылета может быть неудобной, гостиница вам не очень понравится, а добираться до места вылета придется долго. В таком случае вам останется только соглашаться с предложенными условиями или «ловить» другой горячий тур из Астаны или другого города, из которого вы планируете отправляться в путешествие.
Какие гарантии дает турфирма?
Раннее бронирование – это всегда небольшой риск. За 2-4 месяца может произойти что угодно: разорится туристическая фирма, выбранный вами отель не сможет принимать туристов, или произойдет землетрясение, либо другое стихийное бедствие в выбранной вами стране.
Надежные турфирмы указывают в договоре гарантии даже на случай форс-мажорных обстоятельств, но все равно вы рискуете остаться без запланированного путешествия, а в худшем случае – еще и потерять часть заплаченных за отдых денег. В вашей жизни также может что-нибудь произойти, и поехать в назначенную дату уже не получится. В этом случае вы не сможете вернуть всю стоимость путевок – при отмене брони с покупателя удерживается часть суммы в качестве штрафа.
Горячие путевки в этом плане безопаснее. За 5-7 дней вряд ли в мире или в вашей жизни что-то серьезно изменится, поэтому вы без проблем сможете отправиться в запланированное путешествие.
Какой же вариант в итоге лучше?
Горящие туры станут для вас лучшим вариантом, если:
- Вы готовы быстро собраться, и можете отправиться в поездку в любой момент.
- Вам не важно, в какой город, отель или страну лететь, и какими будут условия отдыха (вам может попасться как гостиница с системой «все включено», так и более бюджетный вариант).
- У вас уже оформлен заграничный паспорт и есть все необходимые визы.
- Вы отдыхаете вдвоем (или с одним ребенком).
- Вы не можете предсказать, когда сможете получить следующий отпуск или как изменится ваша жизнь через 2-3 месяца.
В каком случае лучше предпочесть туры раннего бронирования:
- Вы первый раз отправляетесь в путешествие.
- Вы не сомневаетесь в надежности туристической фирмы и знаете, что ваши планы не поменяются в ближайшие месяцы.
- Вы хотите посмотреть конкретную страну и отдохнуть в определенном отеле на нужных вам условиях, а не соглашаться на то, что предлагают в последний момент.
- Вы отправляетесь на отдых в большой компании.
- Вы предпочитаете собираться без спешки: спокойно оформлять документы, не торопясь собирать багаж и больше узнать перед путешествием о стране, в которую вы едете.
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