Что известно про камеры iPhone 13 Pro

Осенью 2021 года мы наконец-то увидим смартфоны Apple 13-й линейки, которые по данным инсайдеров станет самым мощным и инновационным телефоном в истории «яблочной» компании. Одним из наиболее мощных в линейке будет модель 13 Про. Но помимо высокой производительности этот гаджет сможет похвастаться великолепной камерой. И хотя точных данных о ней пока нет, имеющиеся утечки информации дают возможность понять, какими новыми возможностями порадует любителей фото и видео флагман «Яблока» 2021 года. Кстати, купить iPhone 13 Pro в eStore после официального старта продаж.

Новый вид

Основной блок камер, состоящий из трех 12-мегапиксельных объективов, получит абсолютно новый дизайн. Об этом свидетельствует новый рендер, который недавно появился на просторах интернета. На них хорошо видно, что главный модуль станет черным и поэтому датчики не будут акцентированы так, как это было сделано ранее. Блок камер теперь больше выступает, что косвенно указывает на использование новой оптики и более качественных датчиков.

Усовершенствованный сверхширокий объектив

Инженеры «Эпл» планируют представить существенно обновленную сверхширокоугольную камеру с автофокусом и диафрагмой f/1.8. Специалисты говорят, что будет реализована и опция пользовательской фокусировки. Чтобы подстроить фокус, нужно лишь нажать на экран в нужном участке.

Помимо того, инженеры Apple планируют прокачать внутренние линзы сверхширокого объектива. Их теперь станет не пять, как раньше, а шесть. Это решение, безусловно, существенно увеличит резкость и уровень качества получаемых кадров.

Доработанный режим ночной съемки

Благодаря увеличению габаритов основной объектив станет больше пропускать света, а, значит, качество фото и видео, в том числе и получаемых при минимальном освещении, значительно улучшится. Можно будет делать снимки даже в полной темноте.

Ночной режим обзаведется новыми настройками, но какими пока не известно. Также появится функция астрофотографии. Это означает, что можно будет фотографировать Луну и ночное небо с максимальной детализацией.

LiDAR останется

Ряд авторитетных инсайдеров утверждает, что сканер Лидар, который с успехом был презентован в двенадцатой «прошке» останется. Благодаря ему можно будет пользоваться элементами дополненной реальности при работе над контентом либо запускать AR-приложения и программы. Причем в отличие от прошлогодней модели в новинке проекция дополненной реальности будет органично вписываться в физический мир.

Также LiDAR способствует улучшению работы автофокуса и портретного режима при недостаточной освещенности. Все благодаря тому, что данный сканер функционирует вне зависимости от внешнего освещения. Он излучает инфракрасные импульсные лучи на сцену и анализирует данные, полученные после их отражения от поверхности объектов. Это существенно повышает точность и автофокусировку во время съемки видеоролика при минимальном освещении.

Другой полезной функцией LiDAR является сканирование комнат. Оборудованный таким сканером смартфон позволяет энтузиастам дизайна и строительства получать точную 3D-карту помещения, а также конкретных объектов в нем. Такой девайс станет отличной альтернативой строительным измерительным приборам.

Обновленная программная часть

Инсайдеры уверяют, что Apple значительно улучшит программные возможности камеры своего нового флагмана. В частности, появится больше возможностей для редактирования фотоснимков в различных приложениях, таких, к примеру, как Adobe Lightroom.

iOS 15, которая будет управлять гаджетом, обзаведется опцией коррекции стабилизации картинки во время видеосъемки. Пользователь теперь сможет фиксировать фокус прямо во время процесса. Это нововведение будет особенно полезно во время записи разговорного видео.