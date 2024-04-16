Ежедневно жертвами телефонных мошенников становятся сотни граждан по всей стране. Порой, на их счета уходят миллионы рублей. А те кто попал в их ловушку остаются и без накопленных за долгие годы средств, а не редко и с оформленными на их имя кредитами. Как правило, отыскать мошенников невозможно, и человек остается один на один с проблемой долга. Конечно выход в такой ситуации есть: пройти процедуру банкротства. Но чтобы не наделать еще больше ошибок, лучше всего обратиться за консультацией к грамотному юристу. Какие еще меры стоит предпринять если Вы стали жертвой мошенников?

Как обезопасить себя от телефонных мошенников?

Чтобы не решать проблемы с потерянными деньгами и оформленными кредитами, нужно принять соответствующие меры. Ведь как известно, болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить. То же самое можно отнести к ситуации с телефонным мошенничеством. Ведь на самом деле, обезопасить себя от них не так сложно, достаточно следовать определенным правилам.

По возможности не оставлять свои личные данные. Не нужно сообщать незнакомым лицам номер своего паспорта или водительского удостоверения, а также номер мобильного телефона.

Использовать сложные пароли. У многих в смартфонах установлены различные банковские приложения или Госуслуги, и если он попадет в руки мошеннику, то он без труда завладеет всей необходимой информацией. Поэтому на таких устройствах необходимо использовать разные уровни защиты и сложные пароли, которые будет очень сложно или даже невозможно взломать.

Не отвечать на незнакомые номера. Многие заверяют, что они не отдавали отчета своим действиям, когда по указаниям мошенников оформляли на свое имя кредит в банке. А все потому, что эти люди проходят специальную подготовку и способны убедить сделать что-либо, абсолютно любого человека. Как известно их жертвами становятся достаточно грамотные, образованные люди. Поэтому лучше всего, не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Если позвонили сотрудники полиции. Для начала необходимо собрать как можно больше информации о звонящем. Уточнить его имя и фамилию, должность и отдел в котором он работает. Затем повесить трубку и самостоятельно перезвонить в этот отдел полиции. Номер телефона всегда можно найти в интернете. Тоже самое можно проделать если позвонили из поликлиники или социальной службы.

Никогда не отправляйте SMS с кодом подтверждения по просьбе третьих лиц, если Вы в этот момент не производите оплату за какие-либо услуги с использованием мобильного банка или СБП. И если Вас просят сделать это от лица сотрудника банка, то правильнее всего, будет самим перезвонить в банк и уточнить детали. Очень часто мошенники используют именно этот прием, подделывая при этом банковские телефонные номера.

Обратиться к близким или знакомым людям за помощью. Если справиться с ситуацией самостоятельно не получается, то нужно попросить помощь у хорошо знакомых людей. Например, если потребуется заблокировать потерянную банковскую карту.

Внимание! В любой неординарной ситуации, главное сохранять спокойствие и не принимать решения, не будучи до конца уверенными в их необходимости. Нужно помнить, что мошеннику важно Вас напугать, и воспользоваться ситуацией, потому что обмануть человека, который взвешенно принимает решения невозможно.

Что делать если Вы стали жертвой мошенников?

Конечно способов обезопасить себя от телефонных мошенников достаточно много, однако не всегда получается сохранить спокойствие и не поддаться на их провокации. Особенно, когда сообщают, что близкий Вам человек попал в беду. И если Вы все же стали жертвой мошенников, то здесь важно вовремя принять все необходимые меры.

Обратиться в банк. Сделать это нужно как можно раньше. Для этого необходимо позвонить по номеру горячей линии, как правило он указан на самой карте, и попросить отменить операцию или заблокировать карту. А уже после обратиться в ближайший офис банка и оставить соответствующее заявление.

Обратиться в правоохранительные органы. Сделать это также нужно не замедлительно. Так будет больше шансов раскрыть преступление. В отделении полиции необходимо, как можно подробнее, описать ситуацию и предоставить доказательства.

Обратиться за помощью. Если Вы не знаете как поступить в сложившейся ситуации, то необходимо обратиться за помощью к близким людям. В качестве дополнительного варианта, за консультацией к юристу.

Здесь важно помнить, что грамотные и рассудительные действия помогут быстрее решить проблему и выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

Что делать если на Вас был оформлен кредит?

Сложнее всего исправить ситуацию, когда Вы оформили кредит в банке по указаниям мошенников, ведь за него придется платить. И как правило, такой возможности у человека нет. Однако стоит помнить, что не всегда деньги по кредиту поступают на счет мгновенно. И здесь можно попытаться объяснить ситуацию менеджеру банка и заблокировать перевод средств или вовсе отменить заявку. Но если исправить ситуацию уже невозможно, а денег на его возврат нет, то единственным выходом остается пройти процедуру банкротства. И здесь главное не навредить себе еще больше. В таком случае понадобится помощь юриста, который подскажет, как лучше исправить сложившуюся ситуацию.

Справка! 26.02.2024 года президент России подписал закон о самозапрете на оформление кредитов. И уже 1 марта 2025 года он вступит в силу. Этот законопроект призван, в первую очередь, обезопасить граждан от оформления кредитов мошенникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо в первую очередь не терять бдительность, и следовать элементарным правилам. А если такая ситуация все же произошла, не стоит отчаиваться, ведь всегда можно найти выход.