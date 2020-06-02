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Что делать, если вы разбили градусник

02.06.2020 18:03

Что делать, если вы разбили градусник

В основном люди сталкиваются со ртутью, когда имеют дело с обычным градусником, без которого не может обойтись ни одна аптечка. У него нет срока годности, но бывает, что хрупкое стекло разбивается. Ртуть является очень токсичным веществом. Необходимо помнить, что даже небольшое количество паров этого металла способно причинить серьезный вред человеческому организму. Но если разбит градусник что делать?

Как собрать ртуть из термометра без вреда для здоровья

Если градусник случайно разбился у вас в доме, ни в коем случае нельзя поддаваться панике:

  • Позаботьтесь о том, чтобы в момент, когда вы собираете осколки, рядом с вами никого не было.
  • Беременные женщины, дети и животные должны покинуть помещение на все время уборки.
  • Ртуть — это опасные отходы. Никогда не выбрасывайте ее шарики вместе с обычным бытовым мусором, не прикасайтесь к ним голыми руками.
  • Не нужно пылесосить и подметать сломанные части термометра. Вместо этого наденьте пару резиновых перчаток и осторожно подберите битое стекло или пластик бумажным полотенцем. Запечатайте кусочки в полиэтиленовый пакет.
  • Шарики ртути при помощи двух листов бумаги, скотча или спринцовки нужно аккуратно собрать и поместить в банку с раствором марганцовки (в крайнем случае — с водой).
  • После этого необходимо покинуть помещение и вызвать службу для ликвидации ртутного загрязнения. Специалисты проведут необходимые анализы, укажут, от каких предметов и вещей следует избавиться, выполнят дезинфекцию. При необходимости утилизируют и еще целые градусники.

В Сети представлено много способов как убрать ртуть от градусника, но такое опасное дело, как устранение последствий разбития термометра, лучше доверять профессионалам.

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