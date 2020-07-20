Что делать, если не работает клавиатура ноутбука?

Если ломается клавиатура ПК – можно просто сдать ее в ремонт или быстро найти замену, а вот если по каким-то причинам вышла из строя клавиатура на ноутбуке, владелец почти полностью теряет возможность работать на нем. В этой статье мы расскажем, какие бывают причины поломки клавиатуры и как с ними справиться, а если вы все же решите, что ремонтировать устаревший ноутбук бессмысленно, рекомендуем воспользоваться услугой скупка ноутбуков в Москве и получить за него деньги на покупку новой техники.

Основные причины поломки

Попадание жидкости

Это самая распространенная причина поломки клавиатуры. Если вы по неосторожности пролили чай, кофе или газировку, есть два варианта развития событий:

жидкость попадет на материнскую плату и повредить контроллер клавиатуры;

сахар в напитке окислит контакты и снизит реакцию кнопок на нажатие.

Поэтому, если такое все же случилось, нужно сделать следующее:

выключить ноутбук, отсоединить зарядное устройство и снять аккумулятор;

перевернуть гаджет, чтобы из него вытекли остатки жидкости, затем насухо вытереть клавиатуру;

просушить ноутбук на умеренном холодном потоке воздуха и оставить досыхать на несколько дней.

После этого, даже если он включился и работает, все равно рекомендуем отнести специалисту для проверки функционирования всех важных элементов.

Засорение пылью и крошками еды

Эта основная проблема для тех, кто плохо следит за техникой и любит перекусить во время работы или игры. Но, к счастью, она решается довольно быстро – достаточно отнести компьютер мастеру, чтобы он прочистил клавиатуру струей сжатого воздуха и устранил все загрязнения.

Устарели драйвера

Определить действительно ли дело в драйверах можно, если изменить настройки BIOS с помощью клавиш F2 или DEL после включения компьютера. Если вы можете переключать разделы с помощью клавиатуры – это хороший знак. Затем вам нужно выбрать и запустить на устройстве безопасный режим. И если в нем все функционирует правильно, значит вам просто нужно найти, скачать и установить новые драйвера. Вы можете найти их в Интернете по марке и модели ноутбука, или обратиться с этой задачей к специалистам.

Поврежден шлейф

Это еще одна довольно распространенная причина повреждения ноутбука. Со временем контакты шлейфа могут окисляться, а вы заметите проблемы с работой клавиатуры. Если вы хорошо разбираетесь в устройстве ноутбука, можно выполнить чистку или замену шлейфа самостоятельно. В противном случае нужно отдать устройство в сервисный центр. Учтите, если ваш ноутбук еще на гарантии – не разбирайте его самостоятельно, это аннулирует гарантию. Обратитесь в сервисный центр магазина, в котором вы его покупали. Если проблема возникла не по вашей вине, специалисты обязаны выполнить ремонт бесплатно или заменить вышедшую из строя новую технику.

«Источник: скупкакомпьютеров.рф»