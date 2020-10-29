Что делать, если на ноутбуке сломалась клавиатура?

Ноутбук – мобильное устройство, позволяющее упростить выполнение множества повседневных задач, организовать работу в любом удобном месте. Компактность предполагает, что все механизмы и модули находятся вплотную друг к другу, а это увеличивает риск повреждения. Одно из наиболее уязвимых мест ноутбука – клавиатура. Как поступить, если она повреждена?

Возможен ли ремонт?

Отремонтировать клавиатуру непросто. Опять же, это объясняется ее малыми габаритами, плотностью компоновки всех деталей. Восстановление допустимо только при незначительных повреждениях, связанных, к примеру, с загрязнением контактной группы, небольшими дефектами механизмов отдельных клавиш. В остальном, гораздо проще приобрести новую деталь, чем ремонтировать старую.

Если клавиатура не работает, клавиши залипают, отдельные символы не нажимаются, можно попробовать перезагрузить устройство, снять и снова установить аккумуляторную батарею, вытащить клавиатуру из корпуса, прочистить контакты, снова поставить ее. Когда перечисленные действия не помогают, решение только одно – покупка новой детали.

Как выбрать клавиатуру?

При выборе учитывается следующее:

Производитель. Клавиатуры отличаются не только размерами, формой и расположением клавиш, но и контактной группой. Это зависит от производителя ноутбука, каждая компания использует уникальные решения, универсальных вариантов не существует;

Цвет. Лучше подбирать клавиатуру в тон восстанавливаемому ноутбуку, так удастся скрыть следы ремонта, восстановленная техника будет выглядеть красивее;

Маркировка клавиш. Нужно убедиться, что клавиши маркированы русскими, английскими буквами, соответствующими символами. Недобросовестные производители порой игнорируют этот момент, наносят символы только одной раскладки, пользоваться устройством неудобно, приходится покупать наклейки.

Конечно, для кого-то выходом из ситуации может стать и покупка обычной, отдельной клавиатуры с ее подключением через интерфейс USB. Однако, такой подход неудачен по множеству причин. Во-первых, теряется одно из основных достоинств ноутбука – компактность, приходится постоянно носить с собой внушительную клавиатуру. Во-вторых, внешнее устройство увеличивает нагрузку на аккумулятор, время автономной работы уменьшается, а в некоторых случаях оно просто не срабатывает, так как батарея оказывается не рассчитанной на такое высокое напряжение.