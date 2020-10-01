Что делать если код ошибки видеокарты AMD 43

В современном мире особое место занимают компьютерные технологии, без них не обходится практически любой вид деятельности. В связи с этим необходимо знать устройство компьютера и основной принцип его работы. Одним из ключевых элементов персонального компьютера является его графический редактор, который должен быть совместим с другими комплектующими элементами. Чтобы обеспечить исправную работу компьютера, необходимо следить за состоянием видеокарты.

Сбои в работе в видеокарты

Иногда у пользователей возникает ошибка 43, на экране отображается надпись «это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок». Сегодня в статье мы расскажем о возможных причинах возникновения данной проблемы, а также рассмотрим основные способы устранения неполадки.

Причины возникновения неполадок

Чтобы правильно устранить неполадку, следует узнать основную причину возникновения проблемы с графическим редактором. Среди наиболее частых причин можно выделить следующие:

Ошибка код 43 возникает из-за неправильной подписи графического редактора, её отсутствия или некорректной замены вследствие неправильных действий с редактором.

При поломке и неисправной работе видеокарты также может появляться подобная проблема.

Если для работы используется внешний переходник, возможным источником проблемы может стать неисправная работа и перегрев внутренних элементов.

Более подробно о возможных причинах появления данного предупреждения на экране можно узнать в источнике по ссылке https://altcoinlog.com/kod-oshibki-videokarti-43/ .

ВАЖНО: Вне зависимости от причины поломки наиболее эффективным методом устранения неполадок является переустановка или обновление всех драйверов или ОС.

Способы устранения ошибки 43

Чтобы обеспечить нормальное функционирование персонального компьютера, следует устранить неполадку с видеокартой. Существует несколько способов сделать это, дальше мы рассмотрим основные варианты устранения неполадок.

Установка новых драйверов и ОС

Если при работе с компьютером вы обнаружили код 43 видеокарта AMD перестала работать, следует удалить драйверы и установить новую операционную систему. Удаление лучше производить при помощи специализированного приложения DDU:

После удаления драйвера скачайте на официальном сайте доступную версию драйверов для ПК. Откройте Display Driver Uninstaller и выберите пункт удаления и перезагрузки. Установите новый пакет драйверов, при успешном выполнении ошибка 43 исчезнет. Если проблему не удалось решить, придется обновить операционную систему. Для этого скачайте новую версию ОС, создайте диск для загрузки. Во время перезагрузки компьютера нажмите клавишу del для входа в BIOS. Для загрузки ОС выберите внешний накопитель, а затем нажмите клавишу F10 для принятия изменений. Когда все файлы загрузятся на винчестер, в разделе настроек измените тип накопителя с внешнего на HDD, чтобы завершить процесс загрузки.

Патч драйверов

Можно решить проблему при помощи патча драйверов, однако такой способ не всегда эффективен. Однако иногда этот вариант позволяет сэкономить время и нервы. Для патча потребуется скачать приложение Atikmdag patcher с любого доступного источника. После установки зайдите в приложение от имени администратора, затем в появившемся диалоговом окне с надписью found нажмите на кнопку «да» для подтверждения действий. Если патч поможет, ошибка 43 исчезнет автоматически, в противном случае придется переустанавливать операционную систему.

Оценка состояния оборудования и переходников, устранение неполадок

В ряде случаев источник сбоев может быть связан с неисправностью работы оборудования и специальных переходников. В таком случае следует попробовать установить GPU-устройство не через переходник, а непосредственно в разъем PCI-E для корректной работы. Также стоит попробовать заменить термопасту, если причиной возникновения сбоев был перегрев видеокарты при долгой ее работе.

О других возможных неполадках, причинах появления предупреждения на экране и способах устранения сбоев можно узнать информацию по ссылке — https://altcoinlog.com/ . Здесь представлена информация, которая поможет не только новичкам, но и опытным пользователям ПК.