Что будет полезно знать про кейсы Контр Страйка?

Контр Страйк — это одна из самых популярных дисциплин киберспорта: делают выбор в пользу нее по нескольким причинам:

из-за простоты прохождения;

из-за понятной и захватывающей сюжетной линии;

из-за идеального графического изображения и звука;

из-за многомиллионных выигрышей в случае победы.

Но немногие догадываются и о других возможностях заработках посредством игры. Так, если одни совершают ставки и надеются на свою удачу, то другие занимаются купли-продажей специальных игровых сундуков. И в первом, и во втором случае можно значительно обогатиться!

Если был выбран второй способ подработки, то рекомендуется посещение cs bet: на данном ресурсе предоставлены только выгодные условия как реализации, так и покупки кейсов.

Что важно понимать под кейсами КС ГО?

Игровыми сундуками называют специальные емкости, где спрятан тот или иной предмет. Чаще всего им выступает оружие, скины, персонажи и другие детали. Открыть самостоятельно кейс невозможно даже после приобретения: для этого требуется особый ключ, что покупается отдельно. Как правило, его цена не превышает 3-х долларов.

Поскольку содержимое скрыто вплоть до открытия, эксклюзивность предмета можно понять по состоянию коробки. Если она выглядит как новая и украшена множеством деталей, то есть большая вероятность того, что внутри расположен уникальный инвентарь. Если же сундук старый и грязный, то ожидать нужно на мусор или старую деталь.

На что обращать внимание перед покупкой?

Каждая коробка имеет описание того или иного цвета, который и помогает догадаться о содержимом:

с белым можно надеяться только на старую деталь, что приравнивается к отходам;

светло-синий обеспечивает покупателя изделием промышленного качества;

темно-синий говорит о том, что качество детали равно армейской;

с фиолетовым стоит ожидать запрещенное изделие.

Если кейс сопровождается желтым текстом, то его нужно немедленно покупать, так как внутри расположено редкое изделие.

Как зарабатывать на коробках?

Во-первых, изначально можно покупать самые дешевые сундуки. Когда разработчики игры перестанут выпускать новые кейсы, ранее приобретенные образцы возможно продать в несколько раз дороже.

Во-вторых, после обновления сундуков нужно отправляться фамить их в матчмейкинг или официальный режим. Как показывает практика, в первые часы после обновления значительно повышается спрос даже на ширпотреб.

В-третьих, можно бесплатно обмениваться сундуками с другими игроками. Так как содержимое неизвестно, есть шанс получить в новом образце уникальный предмет его следующей выгодной продажей.