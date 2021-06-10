Чип Apple M2: всё, что известно на данный момент

Apple разрабатывает версию кремниевого чипа Apple M1 следующего поколения, которая предварительно будет называться «M2».

Предполагается, что M2 поступит в продажу в 2021 году.

Что мы знаем

На самом деле существует несколько преемников чипа «M1», которые разрабатываются в лабораториях Apple в Купертино, и хотя мы точно не знаем название версии следующего поколения, скорее всего, он будет называться чипом M2.

M2, вероятно, будет выпущен до конца года и может появиться в будущих моделях MacBook Pro.

Слухи о процессорах и графических процессорах

Согласно Bloomberg, Apple работает над кремниевыми чипами Apple более высокого класса, которые, как ожидается, «значительно опередят» по производительности новейшие компьютеры Mac, на которых по-прежнему установлены чипы Intel. Следующие две линейки микросхем Apple серии M будут даже «более амбициозными», чем ожидалось.

Apple работает над проектами кремниевых чипов Apple с 16 ядрами питания и четырьмя ядрами эффективности, а для настольных компьютеров более высокого класса Apple тестирует вариант, который имеет до 32 высокопроизводительных ядер.

Наряду с улучшениями ЦП Apple работает над 16- и 32-ядерными графическими процессорами для чипов Apple Silicon, и проводится тестирование более дорогих вариантов, которые могут включать 64 и 128 ядер. Графические процессоры будут «в несколько раз быстрее», чем текущие графические процессоры, которые Apple использует в высокопроизводительных машинах Intel.

Хотя разработка этих высокопроизводительных микросхем находится в разработке, Apple могла бы несколько масштабировать эти микросхемы, но, учитывая невероятную производительность 8-ядерных микросхем ‌M1‌, мы можем рассчитывать на значительный прирост независимо от того, что в конечном итоге будет выпущено в результате того, проектные решения или вопросы изготовления.

Возможности

Чип M2, вероятно, будет включен в разрабатываемые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Apple работает над огромным обновлением линейки MacBook Pro с новым дизайном, большим количеством портов, удалением сенсорной панели и чипов M2.

Мы также могли увидеть чипы M2, используемые в более крупных моделях iMac, которые будут выпущены в конце этого года. В 24-дюймовых iMac от Apple, которые дебютировали в апреле 2021 года, используется чип «M1», но в разработке находится более крупная версия, которая, как ожидается, будет использовать более мощный вариант кремния Apple.

Apple разрабатывает версию Mac Pro, в которой используется микросхема Apple, но ожидается, что это устройство будет выпущено не раньше 2022 года или позже.

Дата запуска

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), как сообщается, начала массовое производство чипов в апреле 2021 года. На производство новых процессоров уходит не менее трех месяцев, а это означает, что чипы следующего поколения могут быть готовы уже в июле.

После М2

Apple планирует в будущем перевести все свои продукты Mac на кремниевые чипы Apple серии M, поэтому мы, вероятно, продолжим видеть итерации и улучшения в линейке чипов. Apple каждый год постоянно обновляет чипы A-серии, используемые в iPhone, и мы ожидаем таких же регулярных обновлений для кремниевых чипов Apple.