Чем примечателен букмекер CSGOpositive?

Цифровизация отразилась не только в экономике и финансовой сфере, но и в спорте. Все более популярными становятся компьютерные, браузерные, онлайн игры.

Многопользовательские браузерные игры привлекают миллионы участников, в интернете проводятся соревнования по популярным видам киберспорта. Впору уже задуматься об организации Кибер Олимпиады.

Тем более, что проведение олимпиады в традиционном «живом» формате стало проблематичным и даже рискованным из-за разразившейся на всей планете пандемии COVID-19.

С другой стороны, состязания, в которых участники находятся у себя дома у дисплея компьютера вполне отвечают формату самоизоляции.

Логично, что если возникла индустрия киберспорта – то неизбежно должна появиться и возможность делать прогнозы и ставить деньги на цифровые спортивные события. И такие возможности уже появились во всемирной сети.

Ставки и прогнозы на киберспорт

Относительно новый интернет-проект Csgopositive – это полноценная букмекерская контора, генеральным отличием которой стало то, что здесь делать прогнозы и ставить деньги на победу фаворита можно не на лошадиных бегах на ипподромах Англии, а на проводимые в интернете соревнования в популярных видах компьютерных игр.

League Of Legends.

Dota 2.

CS:GO.

И вообще по всем наиболее популярным и привлекающим большое количество пользователей цифровым играм на сайтах кибер букмекеров предлагаются развернутые линии и можно делать ставки на интерес.

Особенности и преимущества ставок на киберспорт

Чем отличаются букмекерские конторы, которые специализируются в прогнозах и ставках на исходы в компьютерных соревнованиях? По большому счету почти ничем и не отличаются.

Ведь киберсоревнования выглядят на экране компьютера совершенно так же, как футбольные матчи на стадионе выглядят на экране телевизора.

Ранее «обычные» букмекерские конторы иногда добавляли специальный раздел для киберспорта, но в сильно ограниченном формате.

Поэтому и возникла нужда в создании онлайн-букмекеров, специализирующихся строго на цифровых спортивных событиях.

Здесь тоже можно делать ставки по развернутым линиям, живые ставки в процессе соревнования (которое можно смотреть по стриму), экспресс-ставки сразу на большое число событий.

Дополнительно пользовательский аккаунт в кибер-букмекере можно привязать к стриминговому сервису Steam и получить дополнительные бонусы. Есть программа лояльности, промокоды и обмен накопленных скинов на живые деньги с последующим выводом.