Чем полезна тыква?

В тыкве содержится огромное количество полезных веществ, поэтому ее называют природным поливитамином. Эти вещества сохраняют свои свойства даже после термической обработки.

Польза тыквы для здоровья

В пищу можно употреблять как мякоть, так и семена тыквы. Они оказывают следующие целебные эффекты:

вывод шлаков и токсинов из организма;

нормализация обмена веществ;

приведение водно-солевого баланса к норме;

понижение артериального давления;

увеличение содержания гемоглобина в крови;

улучшение структуры и увеличение эластичности тканей;

укрепление иммунной системы;

улучшение работы пищеварительного тракта;

противопаразитарное действие (тыквенные семечки);

укрепление сердца и стенок сосудов.

Отдельно необходимо отметить, что употребление тыквенной мякоти в пищу не увеличивает риски набора лишнего веса. Поэтому тыква при похудении помогает сохранять чувство сытости без отложения жировой ткани.

Лечебные рецепты

Полезные свойства тыквы сохраняются после ее приготовления любыми способами. Она помогает бороться с целым рядом заболеваний. В качестве примеров можно привести следующие рецепты:

При бессоннице надо нарезать кубиками сто граммов тыквенной мякоти, посыпать ее сахаром или полить медом и съесть за час перед сном.

При болезнях печени нужно измельчить в блендере стакан сушеных тыквенных семечек, залить его стаканом оливкового масла, после чего вскипятить смесь на водяной бане, охладить и настоять в течение недели в темном месте. После этого полученное средство надо процедить и пить три раза в день перед приемом еды.

При проблемах с мочеиспусканием желательно употреблять кашу из тыквы три раза в день.

Чтобы приготовить средство от простатита, нужно высыпать в стакан меда два стакана измельченных свежих неочищенных семян и перемешать. Из полученной смеси надо сделать шарики величиной с перепелиное яйцо и положить их в холодильник. Затем следует ежедневно рассасывать по одному шарику за тридцать минут перед приемом еды.

Для приготовления средства от малокровия нужно нарезать тыквенную мякоть кубиками, залить ее стаканом воды, после чего добавить в полученную смесь чайную ложку оливкового масла и зелень. Затем надо все потушить и принимать трижды в день.

Таким образом, тыква оказывает благотворное влияние на многие системы человеческого организма. Однако в некоторых случаях она может причинить и вред. Чтобы избежать негативных последствий употребления тыквы, необходимо проконсультироваться у специалиста.