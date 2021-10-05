Чем iPhone 13 PRO отличается от 12 и 11 моделей?

Приставка Pro в наименовании 13 модели iPhone, появившейся в 2021 году, полностью соответствует особенностям этого устройства. Новинка отлично подходит фотографам и другим создателям красивого контента.

Основные отличия iPhone 13 Pro от 12 модели

Многие обозреватели согласны в том, что iPhone 13 Pro можно было бы назвать iPhone 12S Pro, поскольку различия между ними не являются революционными. Купить iPhone 13 Pro можно по ссылке. И все же многим обладателям 12 моделей целесообразно перейти на новинку из-за ряда имеющихся в ней усовершенствований. Главные отличия iPhone 13 Pro от своего непосредственного предшественника таковы:

Время автономной работы 13 модели увеличилось на 2,5 часа, что было достигнуто за счет ее оснащения более крупным аккумулятором. В результате толщина устройства выросла на 0,25 мм, а вес – на 11 г.

Яркость экрана в стандартном режиме пользования возросла до 800 нит, а в режиме HDR – до 1200 нит.

13 модель способна вести съемку в режиме «Киноэффект», предусматривающем умную автофокусировку и размытие заднего фона.

Наличие поддержки двух eSIM позволяет использовать на одном iPhone 13 Pro три номера одновременно.

В 13 модели появился улучшенный телеобъектив с оптическим трехкратным зумом.

В 13 модели предусмотрена поддержка макросъемки без макрообъектива.

Внешне модель iPhone 13 Pro практически не отличается от модель iPhone 12 Pro, за исключением размеров выемки в дисплее. Поэтому при выборе следует ориентироваться на внутреннее наполнение, а не на дизайн.

Основные отличия iPhone 13 Pro от 11 модели

Поскольку iPhone 13 Pro уже поступил в продажу, 11 модель подешевела на 10 с лишним тысяч рублей. При решении вопроса о целесообразности переплаты за усовершенствования нужно учитывать следующие различия между двумя этими моделями:

Софт. iPhone 11 Pro идет на базе с iOS 13, обновился до iOS 15 и, вероятно, перестанет обновяться года через три. iPhone 13 Pro продается с iOS 15 из коробки и будет обновляться еще лет пять.

Матрицы. 11 модель оснащена устаревшим IPS-дисплеем с разрешением HD+. На 13 модели установлена более дорогая и технически более совершенная матрица с разрешением FHD+, Dolby Vison и HDR10.

Процессор Apple A15 Bionic в 13 модели является более производительным и энергоэффективным, чем процессор Apple A13 на 11 модели.

Таким образом, все преимущества iPhone 13 Pro перед 11 моделью сводятся к улучшенному процессору, дисплею, видеокамере и двум годам обновлений софта. При этом стоимость новинки почти в два раза превышает стоимость iPhone 11 Pro.