Чем интересны смартфоны VIVO?

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.05 EUR/RUB: 68.78 BTC/USD: 10326.1

13 марта : четверг

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Чем интересны смартфоны VIVO?

13.02.2020 12:11

Популярность смартфонов VIVO растет с каждым днем. В чем секрет такой любви покупателей? На все эти вопросы читатель получит исчерпывающие ответы из представленной статьи.

Впереди планеты всей

Устройства всемирно известного бренда VIVO стали настоящим прорывом и обеспечили лидерство на рынке доступных по цене смартфонов. Революционные идеи VIVO:

  • В 2012 году вышел первый в мире смартфон с выделенным аудиочипом Hi-Fi.
  • В 2017 году в устройстве появилась фронтальная камера в 24 Мп.
  • В 2018 году вышло первое в мире серийное устройство сканирующее отпечатки пальцев.

Все пользователи с нетерпением ждут новых инноваций от разработчиков компании.

Где можно ознакомиться с моделями смартфонов компании

Для того, что бы ознакомиться со всеми, актуальными для нашей страны моделями мобильных устройств нужно посетить официальный сайт компании VIVO. Сегодня на сайте https://ru.vivo.com/ представлены все модели смартфонов, которые уже сегодня можно приобрести прямо здесь. На ресурсе есть фотографии всех устройств в разных ракурсах, в хорошем качестве и разрешении. Здесь же указаны все основные технические характеристики смартфона: стандарты связи, тип и емкость аккумулятора, разрешение камер, объем внутренней и оперативной памяти. Естественно стоимость устройства, новая и акционная цена на него. Выбранные товары можно сравнить по основным показателям.

Как купить смартфон в интернет магазине

Купить смартфон в официальном интернет магазине ru.vivo.com проще простого! Выбранное устройство добавляем в корзину, переходим в личный кабинет и оплачиваем покупку. На сегодняшний день в магазине оплатить заказ можно платежной картой Мастеркард и Виза. Максимальная сумма одного платежа не может превышать 250 тысяч рублей. Покупать в интернет магазине удобно, просто и выгодно.

Доставка заказа покупателю

Забрать свою покупку можно в магазине VIVO в Москве. Заказать доставку можно курьерской службой DPD — признанным лидером отечественного рынка экспресс доставок. На сегодняшний день, при покупке на сумму от 10 тысяч рублей доставка заказа осуществляется за счет интернет магазина.

На все товары, приобретенные в интернет магазине ru.vivo.com распространяется официальная гарантия от производителя. Не исключено, что после прочтения этой статьи почитателей смартфонов VIVO станет еще больше. На сегодняшний день их более 200 миллионов.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги