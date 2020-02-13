Чем интересны смартфоны VIVO?

Популярность смартфонов VIVO растет с каждым днем. В чем секрет такой любви покупателей? На все эти вопросы читатель получит исчерпывающие ответы из представленной статьи.

Впереди планеты всей

Устройства всемирно известного бренда VIVO стали настоящим прорывом и обеспечили лидерство на рынке доступных по цене смартфонов. Революционные идеи VIVO:

В 2012 году вышел первый в мире смартфон с выделенным аудиочипом Hi-Fi.

В 2017 году в устройстве появилась фронтальная камера в 24 Мп.

В 2018 году вышло первое в мире серийное устройство сканирующее отпечатки пальцев.

Все пользователи с нетерпением ждут новых инноваций от разработчиков компании.

Где можно ознакомиться с моделями смартфонов компании

Для того, что бы ознакомиться со всеми, актуальными для нашей страны моделями мобильных устройств нужно посетить официальный сайт компании VIVO. Сегодня на сайте https://ru.vivo.com/ представлены все модели смартфонов, которые уже сегодня можно приобрести прямо здесь. На ресурсе есть фотографии всех устройств в разных ракурсах, в хорошем качестве и разрешении. Здесь же указаны все основные технические характеристики смартфона: стандарты связи, тип и емкость аккумулятора, разрешение камер, объем внутренней и оперативной памяти. Естественно стоимость устройства, новая и акционная цена на него. Выбранные товары можно сравнить по основным показателям.

Как купить смартфон в интернет магазине

Купить смартфон в официальном интернет магазине ru.vivo.com проще простого! Выбранное устройство добавляем в корзину, переходим в личный кабинет и оплачиваем покупку. На сегодняшний день в магазине оплатить заказ можно платежной картой Мастеркард и Виза. Максимальная сумма одного платежа не может превышать 250 тысяч рублей. Покупать в интернет магазине удобно, просто и выгодно.

Доставка заказа покупателю

Забрать свою покупку можно в магазине VIVO в Москве. Заказать доставку можно курьерской службой DPD — признанным лидером отечественного рынка экспресс доставок. На сегодняшний день, при покупке на сумму от 10 тысяч рублей доставка заказа осуществляется за счет интернет магазина.

На все товары, приобретенные в интернет магазине ru.vivo.com распространяется официальная гарантия от производителя. Не исключено, что после прочтения этой статьи почитателей смартфонов VIVO станет еще больше. На сегодняшний день их более 200 миллионов.