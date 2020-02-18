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Чехлы на Samsung

18.02.2020 23:58

Помимо смартфонов, компания Samsung также производит защитные чехлы к ним. Для максимально эффективной защиты девайса от различных повреждений следует пользоваться фирменными аксессуарами.

Самые популярные чехлы для Samsung Galaxy

Эластичный и гибкий противоударный чехол для Samsung Galaxy S20 Ultra (G988) https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-samsung-galaxy-s20-ultra-g988-kupit/ изготавливается из гибкого ударопрочного силикона. Сплошная задняя часть обеспечивает защиту от ударов и царапин, а амортизирующая рама – от падений. При этом ко всем портам и кнопкам благодаря точным вырезам обеспечивается легкий доступ.

В некоторых случаях приходится пользоваться смартфоном в экстремальных условиях, при которых вероятность его повреждения многократно увеличивается. Для таких ситуаций следует приобрести чехол для Samsung Galaxy из линейки Protective Standing Cover, ударостойкость которого отвечает принятым в армии США стандартам. Будучи помещенным в такой прочный чехол, смартфон не получит повреждений даже при падении со значительной высоты. Откидывающаяся ножка обеспечивает возможность размещения девайса в горизонтальном устойчивом положении для работы с документами или просмотра видеофайлов.

Любителям спортивного стиля понравятся сделанные из нейлона и поликарбоната чехлы на Samsung Galaxy из линейки Hyperknit Cover, поверхность которых похожа на текстуру материала, используемого для изготовления кроссовок. Такой чехол не скользит в руке, не увеличивает массу смартфона и эффективно его защищает, а потому идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни.

Правила выбора чехла для смартфона

Все существующие виды чехлов для смартфонов делятся на два класса. Закрытые чехоы обеспечивают полную защиту гаджета от разнообразных повреждений, но не слишком удобны в использовании. Открытые чехлы обеспечивают лишь частичную защиту, но зато пользоваться ими гораздо удобнее. При выборе чехла следует руководствоваться несколькими ключевыми критериями, в том числе:

  • материал изготовления;
  • условия, в которых планируется пользоваться чехлом;
  • образ жизни обладателя смартфона и его приверженность аккуратности;
  • эстетические качества чехла;
  • стоимость.

Количество разновидностей чехлов для смартфонов весьма велико. Но какими бы достоинствами ни обладали данные изделия, очень важно, чтобы они не мешали использованию смартфона. Иначе эти достоинства не принесут никакой пользы.

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