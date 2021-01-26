Чехлы на 12 айфоны

Хранение iPhone 12 в безопасности значительно упрощается, если он защищен прочным чехлом. На рынке представлен обширный ассортимент чехлов для этих устройств, и при выборе подходящего изделия нужно учитывать множество факторов.

Рекомендации по выбору чехла для 12 айфонов

Лучшие чехлы для 12 айфонов совсем не обязательно производит компания Apple. На сайте https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-12-pro-kupit/ можно выбрать и купить чехол на айфон 12. При выборе этого изделия надо руководствоваться следующими критериями.

Края. Они должны предотвращать падение смартфона. Данная проблема является одной из наиболее острых для обладателей мобильных устройств. Зачастую падения случаются вследствие того, что 12 айфон выскальзывает из рук владельца. Поверхность и форма чехла должны быть такими, чтобы улучшать захват девайса рукой.

Защита от влаги. Повреждение смартфона водой требует значительных затрат на ремонт. Чехол должен эффективно оберегать устройство от влияния данного фактора.

Защита от перегрева. Большую часть времени смартфоны находятся в карманах или сумках во включенном состоянии, от чего нагреваются. И хотя они способны переносить высокую температуру, весьма желательно, чтобы чехол обеспечивал эффективный отвод тепла.

Главный критерий – высокое качество

Какой бы чехол для 12 айфона ни был выбран, он обязательно должен иметь высокое качество. Лишь в этом случае смартфон будет надежно защищен от вероятных повреждений. Высокой популярностью среди обладателей Apple iPhone 12 пользуется пользуется бронированный чехол из углепластика и поликарбоната, отличающийся повышенной стойкостью к ударам и падениям с большой высоты на твердую поверхность. Такое изделие подходит для людей, часто пользующихся своими смартфонами, а также для детей. Однако надо учитывать, что его стоимость довольно велика. Более бюджетный вариант – чехлы из резины и силикона, обладающие увеличенной толщиной. Чехол из кожи не слишком надежно оберегает гаджет от последствий падения, однако он закрывает дисплей откидной крышкой и дополнительно защищает стекло. Внимания также заслуживает весьма удобный чехол-раскладушка, открывающийся как книжка и обеспечивающий хорошую защиту дисплея девайса.

При выборе чехла для 12 айфона нужно учитывать не только его размеры. Даже если чехол создан для смартфона таких же габаритов, он может закрывать вспышку или оставлять видеокамеру без защиты. Надо иметь в виду, что каждом чехле имеются вырезы, идеально соответствующие конструкции конкретной модели смартфона, к примеру, приспособленные к входам видеокамеры, зарядного устройства или наушников.