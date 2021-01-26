Чехлы на 12 айфоны

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.64 EUR/RUB: 91.67 BTC/USD: 8756.9

27 февраля : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Чехлы на 12 айфоны

27.01.2021 02:54

Чехлы на 12 айфоны

Хранение iPhone 12 в безопасности значительно упрощается, если он защищен прочным чехлом. На рынке представлен обширный ассортимент чехлов для этих устройств, и при выборе подходящего изделия нужно учитывать множество факторов.

Рекомендации по выбору чехла для 12 айфонов

Лучшие чехлы для 12 айфонов совсем не обязательно производит компания Apple. На сайте https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-12-pro-kupit/ можно выбрать и купить чехол на айфон 12. При выборе этого изделия надо руководствоваться следующими критериями.

  • Края. Они должны предотвращать падение смартфона. Данная проблема является одной из наиболее острых для обладателей мобильных устройств. Зачастую падения случаются вследствие того, что 12 айфон выскальзывает из рук владельца. Поверхность и форма чехла должны быть такими, чтобы улучшать захват девайса рукой.
  • Защита от влаги. Повреждение смартфона водой требует значительных затрат на ремонт. Чехол должен эффективно оберегать устройство от влияния данного фактора.
  • Защита от перегрева. Большую часть времени смартфоны находятся в карманах или сумках во включенном состоянии, от чего нагреваются. И хотя они способны переносить высокую температуру, весьма желательно, чтобы чехол обеспечивал эффективный отвод тепла.

Главный критерий – высокое качество

Какой бы чехол для 12 айфона ни был выбран, он обязательно должен иметь высокое качество. Лишь в этом случае смартфон будет надежно защищен от вероятных повреждений. Высокой популярностью среди обладателей Apple iPhone 12 пользуется пользуется бронированный чехол из углепластика и поликарбоната, отличающийся повышенной стойкостью к ударам и падениям с большой высоты на твердую поверхность. Такое изделие подходит для людей, часто пользующихся своими смартфонами, а также для детей. Однако надо учитывать, что его стоимость довольно велика. Более бюджетный вариант – чехлы из резины и силикона, обладающие увеличенной толщиной. Чехол из кожи не слишком надежно оберегает гаджет от последствий падения, однако он закрывает дисплей откидной крышкой и дополнительно защищает стекло. Внимания также заслуживает весьма удобный чехол-раскладушка, открывающийся как книжка и обеспечивающий хорошую защиту дисплея девайса.

При выборе чехла для 12 айфона нужно учитывать не только его размеры. Даже если чехол создан для смартфона таких же габаритов, он может закрывать вспышку или оставлять видеокамеру без защиты. Надо иметь в виду, что каждом чехле имеются вырезы, идеально соответствующие конструкции конкретной модели смартфона, к примеру, приспособленные к входам видеокамеры, зарядного устройства или наушников.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги