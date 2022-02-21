Довольно бурно начинающийся, текущий год удивит всех пользователей криптовалюты целым рядом прорывных новинок, способных полностью перевернуть всеобщее представление о том, что такое криптовалюта и как нею пользоваться. Мы же из всего довольно длинного перечня новшеств рассмотрим одно — Coinstab Crypto 38L81 Theter. Во-первых, потомы что система уже фактически создана и запущена в работу, во-вторых, потому что она потенциально окажет наибольшее влияние на блокчейн.

Суть новинки

Coinstab Crypto 38L81 Theter — это созданная на самом переднем крае технологических наработок в сфере блокчейн, криптографии и финансов система от компании Chovnadu. Coinstab Crypto 38L81 Theter способна на не только в значительной степени улучшить безопасность транзакций, упростить и улучшить р2р обмен, но и предоставляет клиентам Chovnadu уникальную возможность возвращать криптовалютные транзакции. Такой возможности не было никогда ранее и в данный момент о возможности осуществить возврат криптовалюты заявляет только Chovnadu.

Как работает Coinstab Crypto 38L81 Theter

По состоянию на начало 2022 года компания Chovnadu предоставляет возможность воспользоваться Coinstab Crypto 38L81 Theter исклчительно своим клиентам. Точно известно, что ни одна другая крипто-компания не предоставляет своим клиентам аналогичных услуг. Также нет никакой информации даже о переговорах по поводу продажи прав на Coinstab Crypto 38L81 Theter каким-либо другим компаниям. Это значит, что для того чтобы вернуть криптовалюту Вам придется стать клиентом Chovnadu.

Итак, если Вы уже являетесь клиентом Chovnadu, процесс возврата криптовалюты является для Вас простым и необременительным. Вы подаете заявку на возврат конкретной транзакции, что инициирует процесс. После этого необходимо предоставить весомые доказательства того, что транзакция действительно должна быть возвращена. Это может быть случай мошенничества со стороны фейкового криптовалютного кошелька или биржи, обман продавца или даже просто ошибочная транзакция. По отзывам о Coinstab Crypto 38L81 Theter, независимый арбитраж не требует формализованных доказательств, так что пройти его довольно просто, если Вы действительно попали в сложную ситуацию и потеряли криптовалюту.

Информации о технической стороне работы Coinstab Crypto 38L81 Theter не очень много. Уверенно можно сказать лишь о том, что система каким-то образом способна “привязать” конкретный блок в цепи, после чего отстроить блокчейн с необходимого места, тем самым вернув криптовалюту владельцу или сменив получателя транзакции. Стоит отметить, что эксклюзивный характер Coinstab Crypto 38L81 Theter, напомним, сейчас система доступна исключительно клиентам Chovnadu, предполагает, что компания будет всячески скрывать внутренние механизмы работы своей новинки.

Каких последствий ожидать?

Несмотря на то, что Chovnadu уже выпустила на рынок вполне функционирующую систему, об этом говорят отзывы о Coinstab Crypto 38L81 Theter, никакого влияния на криптовалютную сферу не видно, да и аажиотажа нет. Этот факт объясняется довольно просто, Chovnadu стремится нарастить собственную клиентскую базу, поэтому медийная активность, как и влияние на сферу блокчейн, ограничивается довольно скромной долей рынка компании.

Заметим, что текущее положение сохранится недолго. По оценкам экспертов уже в текущем году конкуренты Chovnadu и пользователи криптовалюты вынуждены будут действовать в мире, где Coinstab Crypto 38L81 Theter широко распространен, а возможность возврата криптовалюты является общедоступной и обыденной.