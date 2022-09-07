Чат-боты в WhatsApp: кому они будут полезны и как их настроить

В 2021 году WhatsApp занял первое место по объему совокупного трафика среди мессенджеров (48% от общего числа). Его популярность привлекла внимание бизнеса, который активно тестирует этот канал для общения с клиентами. С помощью WhatsApp Business API компании могут отправлять рассылки, работать с входящими обращениями, собирать обратную связь и автоматизировать коммуникацию благодаря чат-ботам. О последних мы предлагаем поговорить подробнее — рассказываем, как создать чат-бота в WhatsApp самостоятельно.

Кому нужен бизнес-профиль в WhatsApp

Перед тем, как создать чат-бота в WhatsApp, мы предлагаем разобраться, будет ли вам полезен этот канал коммуникации.

Изначально официальное подключение к мессенджеру было доступно только для крупных компаний (более 20 000 уникальных контактов ежемесячно). Сегодня список тарифов стал шире, порог входа — ниже, а среди пользователей продукта становится все больше малого и среднего бизнеса.

Если вам необходимо ежедневное взаимодействие с клиентами, то перевод коммуникаций сюда — это хорошая идея. Регулярно отправляете исходящие сообщения (2 и более месседжа единовременно или в пределах 24 часов) посредством других рассылок? Тогда вы сможете существенно сэкономить, если будете делать это не через SMS, а в WhatsApp. В качестве стартовых исходящих сообщений допустимы любые сервисные уведомления: оформление заказа, доставки, внесение изменений в аккаунт, подтверждение действий клиента. А вот рассылать промо или рекламу сразу здесь нельзя, действие грозит блокировкой аккаунта.

Для ведения автоматических шаблонных переговоров вместо долгих и не всегда своевременных звонков мессенджер тоже подходит. Мы рекомендуем вам создать чат-бота в WhatsApp и использовать его в случаях, когда диалог с клиентом подразумевает стандартизированные вопросы и ответы.

Как автоматизировать и персонализировать коммуникации в мессенджере

WhatsApp Business API расширяет возможности общения с пользователями с помощью подключения сторонних сервисов: CRM и ERP систем, внедрения чат-ботов. Появление онлайн-помощника решает сразу несколько задач: увеличивает конверсию продаж, разгружает сотрудников колл-центра и позволяет быть на связи 24/7.

Можно пойти дальше и подключить чат-бота к вашей CRM-системе. Благодаря этому каждый ваш разговор с клиентом станет максимально персонализированным: бот не только сможет обращаться к человеку по имени, но и учитывать весь его прошлый покупательский опыт в работе.

Инструкция по подключению к WhatsApp Business API и созданию чат-бота

Перед началом работы в WhatsApp необходимо зарегистрировать бизнес-профиль компании. Такую услугу оказывают сертифицированные провайдеры. Или можно сделать это самостоятельно, пройдя пять шагов:

Отправить форму запроса на подключение к системе; Провести верификацию профиля компании в Facebook Business Manager и выбрать рабочий номер телефона; Заполнить анкету с информацией о компании, которая будет размещена в шапке аккаунта; Создать шаблоны HSM сообщений; Подключиться к каналу.

После успешной регистрации бизнес-профиля компании можно создать чат-бота в WhatsApp самостоятельно. Если у вас нет навыков программирования, а также достаточного бюджета и временного ресурса на поиск и организацию работы подрядчиков или штатной команды разработчиков, вы можете использовать визуальный конструктор для создания бота в WhatsApp — например, Aimylogic. No-code сервис позволяет создать виртуального помощника и при необходимости интегрировать его с Битрикс24, amoCRM и другими внешними сервисами.

Когда бот создан, остается последний шаг — добавить его в бизнес-профиль. Конструктор Aimylogic позволяет реализовать это с помощью внутренней интеграции за несколько действий:

Перейдите в конструктор ботов WhatsApp, зайдите в настройки каналов бота, кликните WhatsApp Business API для создания нового канала; В открывшемся окне заполните поле «Имя учетной записи», добавив название бизнес-аккаунта для отправки исходящих рассылок; Придумайте название канала; Нажмите кнопку «Подключить».

Теперь у бота есть канал с выбранным вами названием. Для запуска необходимо скопировать вебхук в буфер обмена, нажав соответствующую кнопку. Остался последний шаг — отправить эти данные провайдеру для подключения чат-бота к вашему официальному API. Готово!