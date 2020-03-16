Часы от Ulysse Nardin: обзор лучших мужских моделей

Ulysse Nardin – это знаменитый бренд швейцарских часов. Если вы хотите стать обладателем подобного аксессуара, то рекомендуем ознакомиться с нашей статьей. В ней мы собрали самые лучшие мужские часы от Улис Нардин, чтобы облегчить вам выбор.

Diver Blue Sea Limited Edition

Весьма необычная модель для тех, кто привык всегда быть в центре внимания и любит демонстрировать свой стиль. Она выполнена в морской тематике, к которой традиционно тяготеет бренд. Корпус изготовлен из комбинированного материала: стали и каучука. Он имеет глубокий насыщенный синий оттенок, который притягивает к себе взгляд.

Эти часы предназначены для дайвинга. В них можно смело погружаться в воду на глубину до 600 метров. Стрелки и часовые метки на циферблате имеют люминесцентное покрытие, так что время можно будет смотреть даже в темноте.

Diver Chronograph 44mm

Несмотря на то, что эти часы предназначены для эксплуатации в самых экстремальных условиях, они имеют классический и лаконичный дизайн. Корпус выполнен из титана. Этот материал характеризуется небольшим весом, но при этом высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к самым неблагоприятным факторам. В том числе, он не боится окисления при погружении в соленую морскую воду. Поэтому данные часы являются идеальным решением для дайверов. На черном циферблате расположены красные стрелки и белые часовые метки. Часы являются функциональными, поскольку одновременно выполняют функции хронографа и секундомера.

Diver Chronograph Black Sea Chronograph

Эта модель выполнена из необычной комбинации материалов – традиционного розового золота и современного каучука. На мужском запястье она смотрится очень эффектно и стильно. Однако красивый внешний вид – это далеко не все их преимущества. Данная модель отличается высокой точностью хода и предназначена для эксплуатации в самых экстремальных условиях. С ней можно смело погружаться на морскую глубину, поскольку она способна поддерживать давление до 20 атмосфер! А ее водонепроницаемость составляет целых 200 метров.

Стрелки и циферблат покрыты люминесцентным составом для лучшей индикации времени в неблагоприятных условиях. Сзади предусмотрена прозрачная крышка из сапфирового стекла, которая позволяет наблюдать за работой механизма.

Как видно, бренд Ulysse Nardin специализируется больше на производстве спортивных часов. Если же вам нужны часы для повседневной носки, то выбирайте наручные часы Breguet. Этот швейцарский бренд предлагает качественные аксессуары с отличными эксплуатационными и техническими характеристиками. Они также относится к премиальному сегменту рынка.