Частые проблемы появляющиеся во время сидячей работы

Боль, вызванная работой, широко распространена. Она являются признаком того, что что-то не так с работой на работе, и к этому следует относиться серьезно. Наиболее распространенные проблемы включают затрудненное дыхание и нарушения опорно-двигательного аппарата. Первое, что нужно упомянуть здесь, это боль в спине, а также боль в плече и шее или головные боли. Грибок ногтей также может появиться. Если их игнорировать, они могут стать хроническими и привести к дальнейшему повреждению.

Наиболее частыми причинами болей на работе являются неправильная рабочая осанка (скованные позы), неправильное положение сидя, но прежде всего неправильное, т.е. не эргономично оборудованное рабочее место.

В частности, люди с сидячей работой имеют высокий риск развития симптомов, связанных с рабочим местом, из-за постоянной неправильной, статической нагрузки на опору и опорно-двигательный аппарат. Поэтому неудивительно, что боль в спине является одной из самых распространенных причин неспособности работать. Это обстоятельство приобрело большое значение не только с точки зрения политики в области здравоохранения, но и с экономической точки зрения. В некоторых европейских странах теперь обязательна проверка рабочих мест на предмет их эргономики.

Что делать, если вы подозреваете жалобы, связанные с работой?

Ни в коем случае нельзя пытаться заниматься самолечением безрецептурными обезболивающими средствами. Такие средства подходят только для кратковременного применения по определенной причине.

Очень важно определить причины симптомов. Боль — это всего лишь признак того, что что-то не так. Таким образом, чисто медикаментозное лечение не даст желаемого стойкого лечебного эффекта. Лекарства лечат симптомы, но не могут устранить причины.

Частыми причинами затрудненного дыхания являются, например:

нахождение в плохо проветриваемых помещениях,

аллергия,

курение.

Боль в спине, с другой стороны, часто вызвана плохой осанкой, вызванной многочасовым сидением на неподходящей мебели или стоянием на одном месте в течение длительного времени.

Правильное сидение — лучший способ предотвратить жалобы, связанные с работой за компьютером. Мышцы рук, а также спины — хотя сами они и не двигаются — постоянно напряжены при движении мыши или наборе текста на клавиатуре.

Так при работе на компьютере запястья должны быть прямыми, они не должны опираться на поверхность. В этом помогает высота стула и опора для локтей. Клавиатура всегда должна быть на столе. Подлокотники также поддерживают локти. В современных стульях высота подлокотников может регулироваться, чтобы поддерживать подлокотники под прямым углом.