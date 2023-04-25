Изначально Canva была веб-конструктором для дизайнеров, который впоследствии стал полноценным приложением на ПК и смартфоны. Canva.com на русском имеет упрощенный интерфейс, поэтому сервис легко освоить людям без опыта. Программа позволяет подготовить визуальный контент под любые нужды – от постов в интернете до полноценных презентаций и сайтов.
Главная особенность – широкая библиотека дизайн-объектов и изображений, а также детальное редактирование всех элементов макета. Для использования приложения требуется регистрация на сайте, после чего можно скачать Canva на Windows. Многие шаблоны и графика доступны бесплатно. При создании дизайна вы можете задать собственные размеры публикации или использовать готовые форматы для инфографики, документов, книг, слайд-шоу и т.д.
Лицензия условно-бесплатная, чтобы расширить доступ к профессиональным функциям и стоку требуется PRO-подписка за 12,99$ в месяц.
Особенности программы Канва
- Готовые бесплатные макеты для постинга в популярных соцсетях, создания презентаций и рекламных материалов.
- Стоковый контент для дизайна – графика, изображения, видеофайлы, стили шрифта, фигуры, стикеры, аудио, диаграммы, таблицы, рамки и другое.
- Сохранение результатов во множество форматов – PNG, JPG, PDF, SVG, MP4, GIF. Также дизайн можно сразу запостить в социальную сеть или поделиться в виде ссылки.
- Библиотека инструментов для обработки фото – фильтры, эффекты, удаление/замена фона, отражение, поворот и масштабирование изображений.
- Можно работать в команде над одним дизайном.
- Есть инструменты SMM для напоминаний и отложенного постинга, а также аналитика опубликованных материалов.
- Кроссплатформенность – работает как веб-ресурс, ПО на Windows, macOS, Android, iOS.
Системные требования
- ЦПУ – от 1 ГГц (Dual-Core) и выше;
- ОЗУ – от 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
- ОС – Windows 10 и выше;
- свободное место на жестком диске – 1 ГБ.
Чтобы использовать Canva на ПК в России, необходим стабильный доступ в интернет и VPN на компьютере. Без VPN приложение не будет работать.
Для чего подойдет
Сервис может использоваться как в личных, так и в коммерческих целях. Самое частое применение программе находят:
- Студенты – подготовка презентаций, проектов с инфографикой и видео.
- Преподаватели – создание привлекательных документов и презентаций, вспомогательных материалов, интерактивных досок.
- Блогеры – все инструменты для дизайна визуального контента любого формата.
- SMM-специалисты, маркетологи – разработка постов в соцсети и на видеохостинги.
- Инфобизнесмены – редактирование видеоуроков, работа со слайд-шоу.
- Оффлайн-бизнес – создание открыток, флаеров, плакатов, сертификатов и т.д.
- Дизайнеры – помимо вышеперечисленных возможностей, профессионалы могут подготавливать лендинги и многостраничные сайты, мерч на футболках, свитшотах и чашках.
- Фотографы – разработка фотокниг, календарей и т.д.
Как видите, Canva подходит для любой области, где требуется работа с визуальным контентом.
Аналоги
Несмотря на все преимущества программы Канва, для ее использования требуется VPN. Он замедляет работу интернета, а бесплатные варианты VPN не всегда безопасны для пользователей. Но есть не менее удобные альтернативы популярному графическому редактору.
- ФотоШОУ ПРО – российский конструктор видеопрезентаций на Windows всех версий. В коллекции есть сотни стилизованной анимации, переходов и эффектов. Можно работать со слоями, текстом, записывать озвучку и прикреплять музыку. Интерфейс разработан специально для людей, не имеющих навыков в подготовке и редактировании проектов.
- Lunacy – бесплатный аналог Canva на ПК разработан специально для дизайнеров. Внешний вид меню напоминает Canva, функционирует на Windows, macOS и Linux. Однако, распространяется только на английском языке.
- Pixlr X – альтернатива Canva.com на русском языке. Это онлайн-редактор фотографий и картинок, а также конструктор шаблонов. Подходит для разработки постов и создания визиток, баннеров и прочего. Но в нем нельзя подготовить презентации, документы или видео.