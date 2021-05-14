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Бытовая техника Electrolux

14.05.2021 16:31

Бытовая техника Electrolux

Торговая марка Electrolux является одним из старейших брендов, принадлежащих одноименному концерну. Этот производитель входит в число крупнейших компаний в мире, специализирующихся на выпуске бытовой техники.

Причины популярности бытовой техники Electrolux

Востребованность бытовых электроприборов Electrolux обусловлена целым рядом присущих им преимуществ, включая следующие:

  • удобство использования;
  • высокая энергоэффективность;
  • привлекательный внешний вид;
  • многофункциональность;
  • длительный срок эксплуатации.

Прежде чем поступить в продажу, все приборы проходят проверку, так что покупатели, отдающие предпочтение этой торговой марке, не сталкиваются с заводским браком. Изделия продаются с гарантией от производителя. На сайте electrolux-helper.com можно узнать условия ремонта этой техники. При разработке новых образцов компания учитывает изменение образа жизни покупателей и предлагает устройства, помогающие сделать решение бытовых задач более удобным и простым.

Основные виды бытовой техники бренда

На странице про холодильники можно узнать об особенностях этих приборов, а также морозильных камер и винных шкафов Electrolux. Предлагаемый данной торговой маркой ассортимент товаров весьма обширен. Он включает в себя также оборудование для готовки еды (варочные поверхности, духовые шкафы, кухонные вытяжки, плиты), посудомоечные и сушильные машины, пылесосы, стиральные машины, чайники, блендеры, кофемашины, тостеры, утюги. Помимо того, компания производит полезные аксессуары, благодаря которым использование этих устройств делается еще более удобным и простым. Поэтому любой покупатель имеет возможность найти все, что ему необходимо для обустройства своего жилья. Каждый потребитель может выбрать прибор, идеально подходящий ему по всем характеристикам, включая функциональность, габариты, вместительность, дизайн, удобство организации пространства внутри помещения. Все электроприборы Electrolux имеют детально продуманный дизайн и прекрасно вписываются в интерьер любой комнаты.

Помимо высокой производительности и надежности бытовая техника Electrolux обладает прекрасными эстетическими свойствами. При ее оформлении большое внимание уделяется не только удобству использования, но и общему впечатлению, создаваемому нахождением таких устройств в доме.

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