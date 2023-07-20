ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

ZenitBet — букмекерская контора с долгой историей. БК начала работать с 1998 г. в Казахстане. Основателем фирмы считается ТОО «Zenit KZ». В первые годы работы деятельность букмекерской компании Зенитбет ограничивалась исключительно внутренним рынком пост советской республики и РФ.

Ставки тогда принимались только оффлайн. В Казахстане и в России функционировала разветвленная сеть ППС. В конце 90-х Зенит Бет начинал работать по внутренней лицензии. Оформление разрешения на букмекерскую деятельность в Кюрасао позволило компании выйти на международный рынок азартных игр и ставок на спорт.

Букмекерская контора Зенитбет сегодня:

Основная деятельность — прием ставок на спорт через интернет, есть наземные ППС;

Главная целевая аудитория — игроки из Казахстана, России, Молдовы, Украины, Беларуси, Туркменистана, Азербайджана;

Легальная деятельность на территории зарубежных государств, 6 вариантов валют.

Ужесточение законодательства РФ в сфере игорного бизнеса затронуло и БК Зенит — стали появляться затруднения с доступом к сайту конторы.

Официальный сайт БК Зенит

Сайт Zenitbet com функционирует в международной доменной зоне. Интерфейс онлайн-ресурса полностью совпадает с представлению о сайте для ставок на спорт. В левой части находится линия, в центре страницы — топ-матчи live, справа — информация о бонусах, акциях, будущих спортивных событиях.

Верхняя часть выделена под ссылки:

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В отдельных блоках на странице размещены результаты матчей, спортивная статистика, дополнительные разделы (вопросы-ответы, новости, правила). Язык приветственной страницы БК Зенитбет — русский (по умолчанию). Есть возможность переключить управление на любой из 15 доступных языков.

Продуманный до мелочей интерфейс сайта не требует привыкания. Цветовое решение не раздражает глаза, не отвлекает от игрового процесса. Все разделы функциональны и находятся на своих местах. Строка поиска помогает быстро найти нужную информацию.

Регистрация Зенитбет

Стандартный процесс регистрации включает заполнение анкетных данных пользователя. Сведения потребуются минимальные — ФИО, страна, телефон для связи, адрес почты. Создать учетную запись можно в один клик или по номеру телефона. Последний способ надежнее.

Для регистрации сделайте несколько шагов:

Выберите вход бк зенит. Нажмите чек «Регистрация» (кнопка вверху справа). Выберите способ «По телефону». Заполните предложенные поля (телефон, пароль + подтверждение). Выберите валюту. Подтвердите создание кошелька. Выберите бонус БК Зенит (для ставок или казино). Активируйте промокод БК Зенит. Нажмите «Зарегистрироваться», подтвердите согласие с правилами БК.

Процесс регистрации успешно завершен — вы в игре.

БК Зенит не получил лицензию РФ, ее клиентам не нужно регистрироваться в ЦУПИС, но для успешных ставок и получения выигрышей нужна верификация.

Пройти верификацию (подтверждение личности) потребуется только перед первым выводом средств. В принципе, процедура несложная — достаточно предоставить скан документа с фотографией и через некоторое время получить уведомление об успешном прохождении проверки. Но, по отзывам игроков БК Зенитбет, процедура отнимает время и не каждому пользователю удается пройти ее с первого раза. В некоторых случаях служба безопасности БК проводит дополнительную проверку без объяснения причин.

Сделать ставку, пополнить игровой счет, вывести деньги за выигрыш, получить бонус и принять участие в акциях клиенты БК Зенитбет могут через личный кабинет. Для авторизации в ЛК необходимо:

Нажать кнопку «ВХОД». Ввести логин и пароль. Подтвердить авторизацию.

Если пароль утерян, в форме авторизации доступна функция «Восстановление пароля». Еще один вариант — обратиться в службу поддержки и через нее решить, как получить доступ к сайту БК Зенит и своему аккаунту.

Вывод средств, пополнение счета, выбор валюты

Букмекерская контора Зенит Бет предлагает своим пользователям выбрать удобный вариант для пополнения счета и вывода выигранных денег. Игровой счет доступен в любой из 6 валют, но выбор нужно сделать на этапе регистрации.

Для пополнения счета можно воспользоваться одним из вариантов:

Карта банка любой ПС;

Электронные ПС Яндекс Деньги, QIWI, Webmoney;

Интернет-банкинг;

Оператор сотовой связи;

ПС Skrill и Neteller.

Для вывода средств используйте тот же способ, через который пополняли счет. Позаботиться об уплате налога на выигрыш клиент должен самостоятельно.

Букмекер Зенит не снимает комиссию за зачисление средств на счет и обналичивание выигрыша, но ее могут снимать сами ПС за свои услуги. Сумма ввода и вывода (минимальная и максимальная) и срок зачисления средств на счет также зависит от выбора ПС.

Для русскоязычных пользователей букмекерская контора Zenit внедрила удобную опцию — счет Webmoney синхронизируется с лицевым счетом.

Рабочее зеркало БК Зенит

Работа букмекерской конторы Зенитбет блокируется на территории РФ. Чтобы без проблем делать ставки, используйте зеркало БК Зенит. Оно открывает доступ на сайт в один клик и используется бесплатно.

Букмекерская контора в первую очередь заинтересован в том, чтобы обеспечить игрокам доступ к своим играм. БК Зенит создает копии (зеркала) и размещает из на «чистых» url-адресах. Зеркало Зенитбет можно использовать так же, как основной сайт — пополнять счет, заключать пари, выводить деньги. Коэффициенты, ставки, акции и правила полностью соответствуют главной площадке.

Вновь созданное зеркало Зенитбет на сегодня работает от 2-х дней до нескольких недель, но после этого попадает под блокировку Роскомнадзора. Зеркало Зенитбет можно использовать на всех мобильных устройствах и ПК с доступом в интернет.

Рабочее зеркало Зенит дает свои преимущества:

восстанавливает доступ к сайту БК в один клик;

совместимо со всеми ОС (включая альтернативные);

по скорости не уступает главному сайту (быстрее VPN);

имеет знакомый игрокам дизайн и интерфейс.

Зеркало Zenitbet не нужно загружать и настраивать. Оно не займет место на диске и работает без рекламных банеров.

Рабочее зеркало Зенитбет распространяется сотрудниками БК абсолютно бесплатно. Компания не рекомендует использовать ссылки с непроверенных сайтов, чтобы не попасть на мошеннические платформы, которые распространяют вредоносное ПО и похищают персональные данные.

Другие способы восстановить доступ к сайту БК Зенит после блокировки

Приложение БК Зенит для устройств на ОС Андройд полноценно заменит сайт. Через него можно делать ставки, пополнять счет, снимать выигрыши, отыгрывать акции. В приложении есть много плюсов:

быстрый прием ставок;

умеренный расход мегабайтов;

продуманный интерфейс (все действия в один клик);

полное отсутствие рекламы;

быстрая авторизация.

Интерфейс приложения адаптирован под небольшие экраны гаджетов (смартфонов, планшетов), не требуется масштабирование текста, все функции сосредоточены в одном месте — промахнуться сложно.

Основное отличие от зеркала — приложение не остается в истории браузера. По этой причине его невозможно заблокировать. Версия для мобильных устройств Зенитбет надежно защищена от взлома. Дополнительная безопасность — проверка по биометрическим данным.

Еще один способ обойти блокировку — использовать VPN. Используя VPN, можно обойти любую блокировку и получит доступ к нужному сайту (БК не исключение). Программы не только открывают доступ к заблокированным сайтам. Они сохранят игрокам анонимность и защищают личную информацию.

При использовании VPN нужно учитывать, что бесплатные версии ПО обычно замедляют работу интернета и имеют ограничения по трафику. За быстродействующие нужно будет платить от 3-х долларов в месяц.

Линия, роспись, маржа БК Зенит

Выбор ставок на футбол в БК Зенит характеризуется, как средний. Контора Зенитбет охватывает все серьезные турниры Европы, матчи международного уровня. По некоторым странам есть вторые и третьи составы. Америка, Азия и Африка представлены слабо.

На главные события БК выставляет 600-1000 ставок. В росписи встречаются ставки на:

результат;

игровые события;

статистику.

Уникальные маркеты практически отсутствуют. Охват событий и разнообразие ставок уступает лидерам игрового рынка.

В баскетболе линия стандартная. БК Zenitbet предлагает много тоталов и фор на весь матч и четверти. Есть маркеты по результативности, статистике, игровым событиям, лучшая роспись выставляется на NBA, Евролигу, серьезные чемпионаты Европы. И рядовые игры включают десятки пари.

В Zenitbet большой выбор хоккейных ставок. На матчи КХЛ и NHL выставляют 400-600 вариантов пари, много рынков по статистике. Игроки получают пакет тоталов, фор и десятки сценариев:

способ победы;

время гола;

разница по очкам.

БК предлагает много ставок на отдельные отрезки игры (на исходы, результативность).

Теннисная линия охватывает все крупные матчи, челленджеры и фьючерсы. На главные события выставляют десятки ставок по статистике, периодам, игровым сценариям.

Букмекер Zenitbet com устанавливает маржу на исходы, форы и тоталы в зависимости от выбора вида спорта и уровня команды. Самый большой разбег в футболе — от 3 до 7%. В теннисе одинаковая маржа на все матчи — 4.5-5.9%.

Что касается бонусов, БК Zenitbet нельзя назвать щедрой конторой. Здесь не существует постоянных акций, а поощрения касаются только новых игроков — приветственный бонус за регистрацию (до 3-х тыс. рублей на особых условиях). Среди постоянных геймеров разыгрываются ценные призы, но это происходит не часто. Информацию о предстоящем розыгрыше игроки получают через соцсети.