Букмекерская контора Winline: краткий обзор беттинг-партнера

Букмекерская контора Winline была основана в России в 2009 году и имеет все основные документы, определяющие законность ее деятельности. Беттеры могут совершать ставки в БК Винлайн как через официальный сайт бренда, так и при помощи мобильных приложений или наземных пунктов приема, расположенных в Москве.

Компания зарегистрирована в центре учета поступлений интерактивных ставок и входит в реестр ФНС. Кроме того, заведение является участником Первого саморегулируемого объединения букмекеров. Winline входит в ТОП-5 надежных и честных БК Российской Федерации и занимает лидирующие позиции во всех рейтингах страны.

Бонусная политика оператора

Несмотря на популярность, контора не выделяется разнообразием спецпредложений. Этот недочет с лихвой компенсируется продуманной и уникальной программой лояльности. Продвигаясь по системе статусов, игрок на каждом этапе получает индивидуальные поощрения. Наивысший уровень – VIP PLATINUM. Клиенты, достигшие его, могут рассчитывать на особенные условия, в том числе повышенные лимиты, персональный менеджмент, приоритет в обработке заявок на выплаты, увеличение максимумов и т.д.

Из постоянных бонусов доступен только один – 1000 рублей при скачивании и установке официального мобильного приложения БК.

Помимо прочего, администрация оператора регулярно анонсирует разнообразные акции и проводит розыгрыши с ценными призами.

Пополнение депозита и условия вывода средств

Игровой счет можно пополнить буквально в пару нажатий. Для финансовых транзакций клиентам клуба доступны такие платежные сервисы, как:

ЯндексДеньги.

Киви.

ЮMoney.

Карты МИР, Visa и Mastercard.

Мобильные операторы: Мегафон, Теле-2.

Терминалы: Евросеть, Связной, Ноу-хау.

Онлайн-банкинг: Почта банк, Тинькофф и Росбанк.

Минимальная сумма пополнения составляет всего сто рублей. Что касается обналичивания выигрышей, то в этом случае, оператор предусмотрел всего четыре способа:

Карты МИР, Visa и Mastercard.

Киви.

ЯндексДеньги.

Единый кошелек ЕЦУПИС.

Чтобы получить возможность оформить заявку на вывод денег, пользователь должен в обязательном порядке пройти процедуру верификации аккаунта. Важно еще на этапе создания профиля и заполнения анкеты ввести достоверные личные данные. Подтвердить их подлинность потребуется предоставив копии документов, подтверждающих личность – паспорт или водительское удостоверение.