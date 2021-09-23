Борьба с насекомыми-вредителями

Чтобы добиться успеха в разведении любой сельскохозяйственной культуры, необходимо обеспечить ей комплексный уход. Помимо внесения подкормок и своевременного полива, растения нужно защищать от заболеваний и насекомых-вредителей.

Способы борьбы с насекомыми-вредителями

Для уничтожения насекомых-вредителей используется несколько групп методов, в том числе:

Агротехнические. Они состоят в улучшении условий выращивания сельскохозяйственных культур путем глубокой пахоты, лущения, очистки полей от жнивья и сорняков, которые используются вредителями в качестве убежища и места зимовок.

Механические. Они включают себя различные истребительные приемы противодействия вредителям путем создания преград, использования уловителей и установки ловчих клейких колец.

Биологические. Они заключаются в использовании естественных врагов насекомых-вредителей (других насекомых и птиц) и высаживании поблизости растений, отпугивающих вредителей своим запахом.

Химические. Они обеспечивают уничтожение насекомых-вредителей путем их отравления при помощи разнообразных составов, используемых в газообразном, жидком и пылевидном состояниях. На сайте https://ukravit.com.ua/ru/insektitsidi/ можно заказать качественные инсектициды.

Использование инсектицидов

Если вредители сильно расплодились и распространились на значительную часть насаждений, то агротехнические, механические и биологические способы борьбы с ними оказываются неэффективными. В таких случаях необходимо принять более радикальные меры, воспользовавшись инсектицидами. Численность насекомых-вредителей резко сокращается уже после первого опрыскивания насаждений химическими препаратами. Результат можно заметить через две недели. Для его закрепления надо еще раз обработать растения спустя десять-четырнадцать суток. При использовании инсектицидов необходимо соблюдать правила безопасности, которые состоят в следующем:

Перед опрыскиванием надо удостовериться в том, что поблизости нет домашних животных или детей.

Разводить химические препараты нужно в соответствии с инструкцией, чтобы не причинить растениям вред.

Проводить обработку растений надо в защитной одежде, перчатках и маске.

После завершения работ нужно старательно вымыть лицо и руки.

При опрыскивании химикатами посадок можно собирать урожай не раньше, чем через неделю.

Нельзя подпускать домашних животных и детей к опрысканным растениям на протяжении семи дней.

Использование описанных выше методов борьбы с насекомыми-вредителями позволяют быстро избавить от них сад и огород. Для профилактических целей подходят агротехнические, механические и биологические способы, тогда как химические средства в большей степени направлены на быстрое уничтожение многочисленных популяций расплодившихся вредителей.