Ближайшие крупные киберспортивные турниры, на которые будут доступны ставки

2021 год плавно подходит к своему завершению. Однако киберспортсмены уходить в зимнюю спячку не собираются. Декабрь порадует киберспортивных болельщиков множеством ярких турниров по различным дисциплинам. Топовые матчи будут проходить чуть ли не каждый день, а букмекерские конторы, в свою очередь, готовы заключать пари на эти захватывающие игры.

Intel Extreme Masters Winter 2021 – CS:GO

Соревновательный Counter-Strike под конец года только разгоняется. Не успел закончиться Major, как за ним сразу пошли топовые турниры. 2 декабря – день старта Intel Extreme Masters Winter 2021. Топовые команды данной дисциплины снова отправятся в Стокгольм, где сразятся за очередной трофей серии Intel Grand Slam.

Всего в чемпионате примут участие 16 команд. Natus Vincere, которые устроили настоящую доминацию в «Контре», здесь играть не будут – они готовятся к другому турниру. Но отечественным болельщикам будет кого поддержать. На IEM Winter 2021 поедут Gambit Esports и Virtus.Pro. Нашим ребятам предстоит борьба с сильнейшими командами мира.

У участников будет хорошая мотивация сделать себе неплохой новогодний подарок. Общий призовой фонд чемпионата – 250 тысяч долларов США. Победитель получит 100 000$ и 1000 очков ESL Pro Tour. С пустыми руками не уедут и самые неудачливые коллективы. Команды, занявшие 13-16 места, получат утешительный приз в размере четырех тысяч долларов США.

Гранд-финал турнира пройдет 12 декабря в формате best-of-5.

BLAST Premier: World Final 2021 – CS:GO

Через два дня после Intel Extreme Masters Winter 2021 стартует еще один топовый турнир по «Контре» BLAST Premier: World Final, который станет заключительным в этом календарном году. Киберспортивные соревнования на протяжении всего 2021-го давали возможность квалифицироваться на итоговой турнир от Бласта. В результате восьмерка участников выглядит следующим образом:

Natus Vincere

Gambit Esports

Team Vitality

Ninjas in Pyjamas

Astralis

Team Liquid

G2 Esports

Heroic

С 14 по 19 декабря командам предстоит сражаться по системе двойной сетки. Все матчи будут сыграны в формате best-of-3. Общий призовой фонд данного чемпионата – 1 миллион долларов. Победитель заберет половину от этой суммы.

Букмекер ГГ БЕТ уже сделал свой прогноз на BLAST Premier: World Final 2021. Безоговорочным лидером предстоящего чемпионата по мнению БК является Natus Vincere. В тройку лидеров по котировкам также входят Team Vitality и Gambit Esports.

Dota Pro Circuit 2021/2022 Tour 1 – Dota 2

В конце ноября-начале декабря стартует новый игровой сезон в Dota 2. Топовые команды не играли с середины октября – с момента финала The International. Теперь же коллективы произвели ротации. Какие-то остались неизменными, другие провели точечные замены, а третьи полностью поменяли свой состав. Так этой зимой болельщики увидят новую киберспортивную сцену по Dota 2.

С 29 ноября по 2 декабря стартует большая часть первого тура Dota Pro Circuit 2021/2022. На протяжении почти двух месяцев все топовые команды по Доте будут играть соревновательные матчи между собой в своих региональных лигах. Деление происходит по следующим локациям:

Западная Европа

Восточная Европа

Северная Америка

Южная Америка

Китай

Юго-Восточная Азия

Также в каждом регионе есть по 2 дивизиона. Команды из них постоянно меняются между собой. Самые топовые коллективы из второго дивизиона выходят в первый. Слабейшие по итогам розыгрыша высшей лиги покидают чемпионат и идут на понижение.

Во втором дивизионе команды будут разыгрывать 75 тысяч долларов и 2 слота на повышение. Высшая лига в каждом регионе – это 205 тысяч долларов призовых. Помимо денежных призов, участники разыграют путевки на Major. Команды, которые заняли высокие места, могут получить слоты в стадию плей-офф, групповой этап или на Wild card. Мейджор должен будет пройти сразу после завершения региональных лиг.

VALORANT Champions 2021

В Валоранте также происходит эдакое подведение итогов года. На протяжении всего игрового сезона лучшие команды мира зарабатывали свое место на итоговом турнире VALORANT Champions 2021. За титул сильнейшего в своей дисциплине с 1 по 14 декабря сразятся 16 коллективов. Кроме того, команды разыграют 1 миллион долларов в качестве призовых. На данный момент это самый большой призовой фонд в истории Valorant.

Формат турнира – стандартный для киберспорта. Сначала 16 участников разделятся на четыре группы. Восемь сильнейших коллективов пройдут в стадию плей-офф, где начнется игра на выбывание. В конце болельщиков ожидает гранд-финал.

GGBet также предоставил свой прогноз на чемпионат, и в нем представители СНГ на первом месте. Больше всего букмекер верит в российскую команду Gambit Esports.

PUBG Global Championship 2021

PlayerUnknown’s Battlegrounds, несмотря на падение популярности, остается топовой киберспортивной игрой. Подтверждением тому является чемпионат PUBG Global Championship 2021. На протяжении месяца сильнейшие игроки будут сражаться за внушительный денежный приз в 2 миллиона долларов. Чемпионат уже проходит – он стартовал 19 ноября, а завершится 19 декабря. Болельщики активно смотрят матчи и делают ставки на киберспорт PUBG.

Финальная стадия турнира начнется 11 декабря. За 2 дня команды сыграют 10 карт, после чего пройдет стадия Grand Survival с четырьмя играми. С 17 по 19 декабря дошедшие до финала участники сойдутся в битве на 15 карт, по итогам которой и будет выявлен мировой чемпион сезона 2021 года.

Следить за всеми киберспортивными состязаниями можно при помощи сайта ГГБет. На нем будут доступны прямые трансляции матчей, а в разделе «Результаты» – итоги прошедших игр.