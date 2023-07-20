ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Букмекерская контора Мелбет предоставляет пользователям доступ как к спортивным ставкам, так и игре в онлайн-казино. Компания Melbet оказывает услуги в сфере беттинга и гемблинга с 2012 года. На данный момент она действует на основании международной лицензии.

Общие характеристики БК Мелбет

Официальный сайт melbet.com Год основания 2012 Лицензия Curaçao — No. 8048/JAZ2020-060; Украина — КРАИЛ № 842 от 10.12.2021. Компания Pelican Entertainment B.V. Страна регистрации компании Кипр Минимальная ставка 10 рублей Электронная почта техподдержки support@melbet.com Соцсети, мессенджеры https://facebook.com/melbetBk; https://t.me/MelBet_official

Обзор сайта букмекерской конторы Мелбет

Официальный сайт Melbet оформлен в минималистичном стиле. Основное меню представлено несколькими разделами:

Акции;

Спортивная линия (прематч);

Спортивная Live линия;

Киберспорт;

Казино;

Быстрые игры;

TV-игры.

Отдельно представлены информационные разделы (статистика, результаты). Язык интерфейса можно изменить практически на любой необходимый. Всего сайт Мелбет оформлен в 55 языковых версиях. Также можно изменить формат отображения коэффициентов в спортивной линии.

Рабочее зеркало Мелбет

Если у вас отмечаются проблемы с доступом к официальному сайту – используйте рабочее зеркало Мелбет. Оно представляет собой 100% аналог официального сайта Melbet. Разница состоит лишь в том, что зеркало размещается на стороннем домене, что позволяет букмекерской конторе обходить действующие блокировки.

На сегодня, найти рабочее зеркало Мелбет можно несколькими способами. Самый простой — через сайт-партнер. Также актуальную зеркальную ссылку можно получить напрямую от букмекера. Для этого откройте ТГ-канал Мелбет (@MelBet_official) и нажмите на кнопку «Актуальное зеркало Melbet».

Для быстрого доступа к сайту букмекерская контора выпустил отдельное приложение для компьютера — Melbet Access. Программа предоставляет актуальное зеркало Мелбет при каждом ее открытии.

Мобильная версия Мелбет и приложение

Заключать пари и играть в видеослоты в Мелбет можно как с компьютера, так и с телефона. Мобильная версия сайта букмекера открывается автоматически. Причем при открытии как официального сайта БК, так и его зеркала. Мобильное приложение Мелбет же необходимо предварительно загрузить на свой смартфон. Сделать это можно через сайт букмекерской конторы или зеркало Melbet. Доступна программа как для iOS, так и для Android.

Основные возможности БК в беттинге

В спортивной линии букмекера доступно более 40 основных дисциплин. Ставить можно как на спорт (футбол, регби, кейрин, хоккей и др.), так и на события неспортивного характера (погода, политика и др.). Киберспортивная линия в Мелбет представлена всеми основными дисциплинами: King Of Glory, Dota 2, Legue of Legends и др.

По коэффициентам Мелбет относится к низкомаржинальным букмекерским конторам. Маржа здесь начинается от 1.5%. Ее уровень зависит от значимости события и типа самого розыгрыша. Так, средние значения в прематче следующие:

Дисциплина Значимое событие Рядовое событие Футбол 1.5-3% 3-5% Теннис 3.5-4.5% 4-6% Хоккей 2.5-4% 3.5-7% ММА 4.5-5.5% 6-8%

В лайве маржа для всех событий увеличивается примерно на 1-3%. Так, для боев ММА она составляет 9-10%. А для тенниса — около 6-7%.

Минимальная ставка на спорт — 10 рублей. Максимальная устанавливается для каждого исхода отдельно.

Онлайн-казино БК Мелбет

В онлайн-казино и слоты БК Мелбет вместили около 2500 игровых автоматов, более 20 игр с реальными крупье и около 20 видов виртуального спорта. Всего компания сотрудничает с более чем 100 мировыми провайдерами игрового софта: Booming Games, Microgaming, Playson, BetSoft и др. По заверению самого букмекера, все представленные на сайте Мелбет слоты являются лицензированными.

Играть в casino Melbet можно как в традиционные видеослоты, так и в игры с реальными дилерами. Последние представлены карточными столами (блэкджек, баккара и т.д.) и рулеткой. Также есть возможность участия в лотерейных розыгрышах.

Регистрация на сайте Мелбет

Зарегистрироваться на сайте Мелбет можно несколькими способами:

По номеру телефона; По электронному адресу; В «1 клик»; Авторизация через социальные сети.

Особых ограничений в отношении пользователей букмекерская контора не выставляет. Единственными обязательными требованиями к клиентам являются совершеннолетний возраст и отсутствие других аккаунтов, уже зарегистрированных в системе.

При регистрации в Melbet выбирается валюта счета. На выбор доступно несколько ее вариантов: рубль, доллар, гривна и др. От выбранной валюты зависят способы пополнения счета и вывода средств.

Какой-либо верификации на сайте нет. Чтобы получить доступ к управлению счетом, достаточно заполнить данные о себе и подтвердить электронную почту, телефон.

Функционал личного кабинета

Авторизация на сайте Мелбет происходит с помощью связки электронного адреса и пароля. При этом она остается актуальной для всех зеркал букмекера. Если вы впервые авторизуетесь на новом альтернативном сайте БК, создавать учетную запись снова не нужно.

Функционал личного кабинета стандартный. Через него пользователь может:

Пополнить счет;

Вывести средства;

Изменить данные для входа;

Просмотреть архив своих операций;

Изучить актуальные бонусные предложения.

Также в ЛК можно воспользоваться формой обратной связи для получения онлайн-консультации от службы поддержке конторы. Саппорт принимает и обрабатывает вопросы на русском и английском языках.

Способы пополнения и вывода средств в Melbet

Для пополнения счета букмекер предоставляет 4 способа:

Тип Варианты пополнения Минимальная сумма, руб. Электронные кошельки Piastrix, Webmoney, Sticpay, MoneyGO, Skrill и др. 50 Платежные системы ecoPayz 50 Кошельки криптовалют Litecoin, Dogecoin, Bitcoin и др. 50 Банковские карты Visa, MasterCard, МИР 50

Комиссии при пополнении счета отсутствуют. Средства зачисляются мгновенно.

Для вывода средств поддерживаются те же способы, что и для пополнения счета. Разница заключается только в сумме и скорости. Например, на карту можно вывести не менее 500 рублей. Средства при этом могут зачисляться на нее в течение 1-3 рабочих дней. Сумма минимального вывода через платежную систему ecoPayz составляет всего 100 рублей. Средства переводятся в течение 15 минут.

Актуальные бонусы и акции в БК и casino Мелбет

Бонусная программа Мелбет представлена двумя группами бонусов — для казино и для спортивных ставок. На данный момент в букмекерской конторе действуют следующие предложения:

Приветственный бонус — до 100% к первому депозиту при пополнении счета на сумму от 100 до 8000 руб.;

Приветственный бонус — до 50% к первому депозиту при пополнении счета на сумму от 800 до 30 000 руб., а также 30 фриспинов для автоматов;

Бонус за второй депозит — до 75% в виде бонусов при пополнении счета на сумму от 800 до 30 000 руб. и дополнительно 40 фриспинов;

Кэшбэк для всех пользователей до 11%.

Все актуальные предложения букмекера расписаны в разделе «Акции» на его сайте и зеркале. Дополнительно можно использовать сторонние промокоды от партнеров, официальных представителей БК. Их активация возможна как при регистрации на сайте, так и после создания профиля через личный кабинет (раздел с персональными бонусами).

Оценка Мелбет по отзывам пользователей

Актуальные отзывы клиентов БК Melbet com дают следующую оценку букмекеру:

Удобство — 5. Понятный интерфейс сайта, наличие полнофункциональных зеркал и мобильного приложения. Отсутствие на ресурсах букмекера большого объема рекламы.

Букмекерская линия — 4. Большое разнообразие спортивных и неспортивных событий. Выгодные коэффициенты. Но в лайве маржа выше, чем во многих других БК.

Вывод и пополнение счета — 4. Возможность пополнения и вывода средств через криптовалютные кошельки. Но медленная скорость вывода денег на карты.

Бонусная программа — 3. Большое количество бонусов с трудными условиями отыгрыша. Во многих предложениях отыграть бонусные средства просто нереально.

Надежность — 3. Отсутствует идентификация пользователя. Часто случаются урезания лимитов при крупных ставках. Возможны задержки вывода средств из-за дополнительной проверки личности.

Оценка букмекерской конторы является субъективной и может быть предвзятой. Поэтому полагаться только на отзывы клиентов Мелбет не стоит. У каждого пользователя свой опыт сотрудничества с данной конторой. Нарабатывать личный следует самостоятельно.