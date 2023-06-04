Битрикс24 для крупных компаний: корпоративные тарифы и их особенности

Крупные компании предъявляют повышенные требования к выбору программного обеспечения для контроля и управления бизнесом. Специально для них Битрикс24 предлагает тарифы, способные полностью удовлетворить потребности в инструментах, необходимых для слаженной работы организации.

Отличительной особенностью таких тарифов является возможность подключить к системе большое число сотрудников и функционал, который был бы избыточным для малых и средних компаний:

многодепартаментность (коробка) — возможность запускать отдельные версии портала для разных отделов и офисов и объединять их в единой инфраструктуре;

филиалы (облако) — позволяет добавить любое количество филиалов, использующих собственный портал, но объединенных в одну инфраструктуру;

выделенный веб-кластер (облако) — выделенные серверы в географически распределенных дата-центрах, обеспечивающие повышенную надежность и скорость работы;

совместная работа — например, поддержка до 40 одновременно редактирующих документ сотрудников.

Кроме этого, корпоративные тарифы предлагают больше свободного места для файлов — до 100 Тб в «облаке», в то время, как в «коробке» доступное дисковое пространство зависит только от наличия свободного места на вашем сервере — и облачных бекапов: 60 Гб для «Энтерпрайз».

Выбрать наиболее оптимальный тариф Битрикс24 не всегда просто, т.к. нужно учесть множество различных факторов. К счастью, CRM Битрикс24 позволяет с легкостью масштабировать возможности портала, наращивая его мощность и функциональность в соответствии с возрастающими потребностями компании. Даже если компания начала с одного из самых простых тарифов, а потом поняла, что его возможностей становится недостаточно — можно добавить недостающие мощности в облаке или мигрировать на коробочную редакцию.

Масштабироваться можно не только за счет увеличения штатных инструментов в тарифном плане, но и путем интеграции с внешними сервисами, а также — добавления решений от сторонних разработчиков, представленных в Битрикс24.Маркет.

В любом случае, чтобы грамотно оценить потребности бизнеса и соотнести их с возможностями тарифного плана, лучше обратиться к специалистам по внедрению Битрикс24, компании Integrator.Digital, имеющей большой опыт в данном направлении и множество довольных клиентов в Санкт-Петербурге, Москве и по всей России.