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Биография депутата Госдумы Андрея Скоча

16.03.2021 16:09

Андрей Владимирович Скоч родился в 1966 году в Московской области. Выпускник психологического факультета МГОУ, кандидат педагогических наук. Действующий депутат Госдумы и основатель фонда «Поколение». 

Карьера будущего политика началась в сфере, далекой от законотворчества. Первых успехов он добился в бизнесе, связанном с торговлей нефтепродуктами. Часть заработанного капитала Андрей Скоч вложил в развитие инвестиционной компании «Интерфин», которая в то время находилась под управлением бизнесмена Алишера Усманова. Всего через несколько лет портфель инвестиционного фонда обогатился долями в Лебединском горно-обогатительном и Оскольском электрометаллургическом комбинатах.

Работа над законопроектами

В 1999 году Андрей Владимирович принял решение участвовать в выборах в Государственную Думу. Он баллотировался от Белгородской области и, заручившись поддержкой большинства избирателей, вошел в парламент в составе III созыва. Переключившись на политическую деятельность, делегировал долю в бизнесе своему отцу.

Сегодня Андрей Скоч является действующим депутатом Государственной Думы. За 20 лет работы в нижней палате Федерального собрания он стал соавтором порядка 150 законопроектов. В числе инициатив, продвигаемых политиком — поправки в статью 69 ФЗ об образовании в России, продление «дачной амнистии», проекты, связанные с экологией и социальной поддержкой. 

О фонде «Поколение»

Депутат Андрей Скоч известен широкой общественности как руководитель благотворительного фонда «Поколение». Жизнь организации началась с проектов, связанных с оказанием помощи больным детям, но впоследствии организация расширила спектр работы. На сегодняшний день «Поколение» поддерживает медучреждения, культурно-исторические инициативы, молодежные и волонтерские программы.

Проекты по поддержке медицинских учреждений

Организация Андрея Скоча выделяет средства на приобретение лекарств, инвентаря и медицинского оборудования для клиник Белгородской области. Организация закупает аппараты «искусственная почка», оборудование для онкологических отделений, комплексы для мониторинга ЭКГ, реанимационные комплексы для новорожденных, стоматологическое оборудование.

При участии фонда в регионе были построены три медицинских центра: офтальмологический, нейро-ортопедический и медцентр общего профиля.

Офтальмологический центр был открыт в городе Старый Оскол. В нем помогают пациентам всех возрастов — проводят операции по коррекции зрения и микрохирургические процедуры. Многопрофильный центр был построен в Белгороде. В нем оказывают услуги по диагностике и лечению большого спектра заболеваний, в том числе поддерживают маленьких пациентов с сердечными заболеваниями. В белгородском нейро-ортопедическом центре проводятся высокотехнологичные операции и осуществляют реабилитацию пациентов после перенесенных вмешательств.

Образовательные инициативы

Каждый год фонд Андрея Владимировича проводит конкурс «Лучший студент года» для учащихся образовательных учреждений Белгородской области. Самые активные студенты,  отличившиеся в учебе и участвующие в жизни региона, могут претендовать на стипендию от фонда. Премия проводилась и в феврале 2020 года. В ней приняли участие 400 студентов. В результате было определено 30 победителей: золотые призеры были номинированы на стипендию в размере 20 тыс руб, а серебряные — в размере 15 тыс руб. 

Ежегодно фонд запускает молодежный проект «Лагерь «Новое Поколение»». Это летний кампус, в котором старшеклассники и студенты изучают актуальные направления саморазвития: актерское и ораторское мастерство, тайм-менеджмент, маркетинг, психологию, импровизацию. Главная цель лагеря — научить юношей и девушек правильно коммуницировать с публикой, выстраивать деловые отношения и строить вектор развития собственной карьеры.

Спортивные и общественные программы

Также организация оказывает поддержку спортсменам и спортивным организациям: Федерации самбо и дзюдо, Федерации рукопашного боя. В Старом Осколе на деньги фонда был построен Дворец спорта площадью в 5500 квадратных метров. Благодаря участию «Поколения» возобновилось проведение Международного турнира по дзюдо в Старом Осколе. Скоч Андрей Владимирович активно поддерживает Школу олимпийского резерва им. Александра Невского — одно из флагманских спортивных учреждений региона, в котором занимается более 700 детей. В 2020 году организация передала Школе новый автобус.

«Поколение» помогает не только спортивным, но и образовательным учреждениям: закупает новое оборудование в лаборатории и учебные центры, восстанавливает кампусы. В феврале 2021 года фонд Андрея Владимировича Скоча направил на ремонт и реконструкцию социальных объектов около 2,3 млрд рублей. Средства пошли, в частности, на обновление здания Горно-политехнического колледжа Губкинского городского округа.Этот ремонт стал первым с момента основания колледжа: учеников ждет новый тренажерный зал, компьютерные классы и удобные проектные комнаты. 

Работа с историческими памятниками и адресная поддержка

Фонд также проводит работу по восстановлению военно-исторических объектов. Например, благодаря «Поколению» в Белгородской области были отреставрированы памятники павшим во Второй мировой войне, а также реконструирован в Смоленской области Мемориальный комплекс «Катынь».

Поддержкой фонда пользуются и многодетные родители. Для них был организован конкурс «Родительский рекорд». В рамках конкурса были созданы номинации для многодетных семей, а также отдельно для отцов и матерей.

Фонд помогает ветеранам и пожилым людям. В том числе через 26 советов ветеранов и 11 организаций соцподдержки населения. В них фонд каждый месяц перечисляет около 450 000 рублей. Кроме того, фонд приобретает транспорт для ветеранов, инвалидов, участников войны, а также для медицинских учреждений.

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