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Binaryx: мультифункциональный терминал для трейдинга и универсальный криптовалютный обменник

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Binaryx — европейская лицензированная платформа для операций с цифровыми и фиатными активами. Сервис отличается инновационным подходом, надежным алгоритмом работы, хорошим курсом, низкой комиссией. Это безопасный и удобный способ обменять криптовалюту и торговать, покупать и продавать. На https://www.binaryx.com можно совершать простые и выгодные операции с BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, XRP. Среди поддерживаемых в обменнике криптовалют онлайн фиатных валют — USD, EUR, UAH, RUB, GBP. Биржа имеет обширный функционал, команда проекта постоянно работает над усовершенствованием сервиса и расширением доступных решений. Регулярные апдейты — то, что позволяет платформе оставаться в рейтинге топ лучших и надежных электронных площадок, на которых можно заниматься торговлей и обменять криптовалюту.

Криптовалютный обменник, терминал и другие инструменты Binaryx

  • Модуль обмена — обменник криптовалют онлайн, который имеет простой интерфейс, выгодные курсы на BTC, ETH, LTC и остальные монеты, хорошие условия и невысокую комиссию. Криптовалютный обменник подходит для первых криптоопераций и для профессиональной работы.
  • Торговый модуль — лучший способ торговать и обменять криптовалюту, покупать и продавать. Инструмент для трейдинга биржи имеет большое количество функций и предоставляет возможность проводить криптооперации со всеми самыми популярными коинами из топ рейтинга.
  • Электронный криптокошелек. Хранилище предоставляет бесплатную и безопасную защиту денег клиентов, а также позволяет осуществлять транзакции, класть деньги на счет и выводить их. Пополнив баланс, можно сразу переходить в торговый модуль или в обменник криптовалют онлайн.
  • Блог — свежие новости крипторынка и компании, экспертные статьи и интервью, чек-листы и гайды, полезные лайфхаки, советы и инсайты.
  • Академия — обучающая программа, имеет два курса и три уровня сложности. Бесплатна и доступна для всех, вне зависимости от опыта.
  • White Label — сервис, предлагающий решения для создания криптоплощадок — терминал, криптовалютный обменник, криптокошелек.
  • Индексы ETF (в разработке) — продукт для упрощения процесса управления криптоактивами, увеличения прибыли и минимизации рисков.
  • Цифровой API (в разработке) — доступ ко всему функционалу биржи — торговый модуль, обменник криптовалют онлайн, кошелек, ликвидность.
  • Коммодити (в разработке) — функция оцифровки средств, позволяющая покупать и продавать товары и услуги с помощью цифровых активов.
  • Токенизация (ожидается) — процесс создания цифровых аналогов реальным ценностям для быстрого и надежного взаимодействия с ними.
  • Маркетплейс (ожидается) — опция социального трейдинга, которая позволит начинающим пользователям торговать и обменять криптовалюту, заручившись поддержкой профессиональных трейдеров.
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