Binaryx — европейская лицензированная платформа для операций с цифровыми и фиатными активами. Сервис отличается инновационным подходом, надежным алгоритмом работы, хорошим курсом, низкой комиссией. Это безопасный и удобный способ обменять криптовалюту и торговать, покупать и продавать. На https://www.binaryx.com можно совершать простые и выгодные операции с BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, XRP. Среди поддерживаемых в обменнике криптовалют онлайн фиатных валют — USD, EUR, UAH, RUB, GBP. Биржа имеет обширный функционал, команда проекта постоянно работает над усовершенствованием сервиса и расширением доступных решений. Регулярные апдейты — то, что позволяет платформе оставаться в рейтинге топ лучших и надежных электронных площадок, на которых можно заниматься торговлей и обменять криптовалюту.

Криптовалютный обменник, терминал и другие инструменты Binaryx