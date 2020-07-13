Биллинг: что это, особенности и возможности

Телекоммуникации и другие сферы жизнедеятельности не могут работать без специальной системы бухгалтерского учета. Она позволяет быстро и максимально корректно пересчитывать состояние счетов абонентов. Кроме того, производится этот процесс в автоматическом режиме.

Биллинговая система для сайта представляет собой специальный аппаратный и программный софт, который хранит всю актуальную информацию о каждом абоненте. В программное обеспечение внесены тарифные данные, а расчет стоимости услуг производится автоматически. БС – удобный способ автоматизировать ресурс в интернете максимально грамотно.

Особенности

Биллинг – совокупность нескольких операций, выполняемых специальной программой. Такое обеспечение используют компании, предоставляющие услуги сотовой связи, а также поставщики интернета, ведущие учет использованного клиентом трафика и рассчитывающие стоимость предоставленных услуг. Биллинговая система позволяет проводить грамотный анализ данных стационарной телефонии (к примеру, длительность звонка и другие параметры). Интересен и тот факт, что сфера IP-телефонии тоже не обходится без биллингового программного обеспечения.

Обсуждаемые сегодня системы – своеобразная производственная многофункциональных систем по управлению базами данных (сокращенно – СУБД). Самыми распространенными СУБД считаются:

Oracle;

Sybase;

Informix.

Informix и Sybase работают с крупными объемами данных, а потому именно они идеально подойдут в качество основы для биллинговой системы транснационального оператора сотовой связи. Наибольшую востребованность среди телевизионных коммуникаций получили следующие СУБД:

BIS;

Arbor;

CBOSS;

Bill-2000-prepaid;

Flagship.

Важно, что БС часто именуются по-другому в зависимости от типа деятельности компании:

АСР – автоматическая расчетная система;

ИБС – информационная биллинговая система.

Возможности биллинг-систем для операторов сотовой связи

Главной задачей любой БС является автоматические и при этом корректные расчетные операции с клиентами с момента подписания договора до последней выписки по абонентскому счету. В данном случае используется АСР (тип БС).

Интересно, что современные системы биллинга не вводят по отношению к абонентам каких-либо ограничительных мер: пользователи имеют возможность подключать / отключать любые услуги самостоятельно через интернет или кодовые наборы в телефоны.

Среди главных возможностей БС операторов мобильной связи стоит выделить следующее:

автоматическое обновление баланса на счету после завершения разговора;

использование системы кредитования или получение услуг по частичной оплате;

круглосуточный подсчет средств, оставшихся на балансе абонента;

автоматизированные уведомления в случае необходимости внести на счет средства.

Основные категории БС

Функциональные возможности БС позволяют разделить их на несколько категорий:

для операторов международного уровня, которые обеспечивают работу сети в разных странах мира и имеют мультивалютную систему;

системы биллинга нац. уровня под заказ, разрабатывающиеся для функционирования определенного оператора (являются самыми дорогостоящими БС);

региональные системы, представленные средним классом (имеют абсолютно все базовые качества биллинговой системы, однако применяются на территории определенных областей).

Биллинговые системы занимают далеко не самую последнюю роль в жизни общества. Они имеют место быть в телефонии и телекоммуникациях, а также во множестве других сфер жизнедеятельности человека.