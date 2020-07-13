Биллинг: что это, особенности и возможности

Биллинг: что это, особенности и возможности13.07.2020 22:04
Телекоммуникации и другие сферы жизнедеятельности не могут работать без специальной системы бухгалтерского учета. Она позволяет быстро и максимально корректно пересчитывать состояние счетов абонентов. Кроме того, производится этот процесс в автоматическом режиме.
Биллинговая система для сайта представляет собой специальный аппаратный и программный софт, который хранит всю актуальную информацию о каждом абоненте. В программное обеспечение внесены тарифные данные, а расчет стоимости услуг производится автоматически. БС – удобный способ автоматизировать ресурс в интернете максимально грамотно.
Особенности
Биллинг – совокупность нескольких операций, выполняемых специальной программой. Такое обеспечение используют компании, предоставляющие услуги сотовой связи, а также поставщики интернета, ведущие учет использованного клиентом трафика и рассчитывающие стоимость предоставленных услуг. Биллинговая система позволяет проводить грамотный анализ данных стационарной телефонии (к примеру, длительность звонка и другие параметры). Интересен и тот факт, что сфера IP-телефонии тоже не обходится без биллингового программного обеспечения.
Обсуждаемые сегодня системы – своеобразная производственная многофункциональных систем по управлению базами данных (сокращенно – СУБД). Самыми распространенными СУБД считаются:
- Oracle;
- Sybase;
- Informix.
Informix и Sybase работают с крупными объемами данных, а потому именно они идеально подойдут в качество основы для биллинговой системы транснационального оператора сотовой связи. Наибольшую востребованность среди телевизионных коммуникаций получили следующие СУБД:
- BIS;
- Arbor;
- CBOSS;
- Bill-2000-prepaid;
- Flagship.
Важно, что БС часто именуются по-другому в зависимости от типа деятельности компании:
- АСР – автоматическая расчетная система;
- ИБС – информационная биллинговая система.
Возможности биллинг-систем для операторов сотовой связи
Главной задачей любой БС является автоматические и при этом корректные расчетные операции с клиентами с момента подписания договора до последней выписки по абонентскому счету. В данном случае используется АСР (тип БС).
Интересно, что современные системы биллинга не вводят по отношению к абонентам каких-либо ограничительных мер: пользователи имеют возможность подключать / отключать любые услуги самостоятельно через интернет или кодовые наборы в телефоны.
Среди главных возможностей БС операторов мобильной связи стоит выделить следующее:
- автоматическое обновление баланса на счету после завершения разговора;
- использование системы кредитования или получение услуг по частичной оплате;
- круглосуточный подсчет средств, оставшихся на балансе абонента;
- автоматизированные уведомления в случае необходимости внести на счет средства.
Основные категории БС
Функциональные возможности БС позволяют разделить их на несколько категорий:
- для операторов международного уровня, которые обеспечивают работу сети в разных странах мира и имеют мультивалютную систему;
- системы биллинга нац. уровня под заказ, разрабатывающиеся для функционирования определенного оператора (являются самыми дорогостоящими БС);
- региональные системы, представленные средним классом (имеют абсолютно все базовые качества биллинговой системы, однако применяются на территории определенных областей).
Биллинговые системы занимают далеко не самую последнюю роль в жизни общества. Они имеют место быть в телефонии и телекоммуникациях, а также во множестве других сфер жизнедеятельности человека.
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