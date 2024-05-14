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BIG подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения SoftwareOne

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

BIG подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения SoftwareOne

Немецкая киберспортивная организация BIG объявила о сотрудничестве с компанией SoftwareOne, разработчиком корпоративного программного обеспечения. BIG – достаточно популярная команда в мире виртуального спорта, которая принимает участие в самых крупных соревнованиях. Если вы хотите делать собственные прогнозы на события киберспорта в надежном сервисе, то подобрать легального букмекера помогут рейтинги бк от портала Bookmaker Ratings.

В релизе соглашения сообщается, что компании будут сотрудничать в популяризации брендов, а также в привлечении молодых талантов по всему миру. При этом SoftwareOne станет партнером команды BIG в нескольких киберспортивных играх, например, в League of Legends.

SoftwareOne – компания, которая занимается интеграцией программного обеспечения для бизнеса клиентов в различных отраслях. Соглашение с BIG – это дебют Software в киберспорте, поскольку привычными сферами для SoftwareOne являются области IT и технологических решений.

 

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