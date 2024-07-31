В широком смысле безопасность перелетов заключается в контроле за рисками воздушных перевозок и их осуществление без угрозы для жизни и здоровья пассажиров и экипажа. К частным авиаперелетам предъявляется тот же уровень требований к эксплуатации самолетов, что и к регулярным рейсам. Неукоснительное соблюдение правил авиационной безопасности в отношении пассажиров и надежность воздушного судна являются приоритетом в деятельности компании https://chartertech.ru.

Основные меры безопасности

Контроль безопасности полетов проводится в нескольких направлениях:

Технический фактор — предполетный осмотр воздушного судна, регулярное техническое обслуживание и соблюдение стандартов эксплуатации;

Средовой фактор — учет погодных и климатических условий, использование запасных аэродромов или альтернативных маршрутов;

Человеческий фактор — соблюдение стандартов движения и обслуживания со стороны экипажа, постоянное обучение действиям в чрезвычайных ситуациях.

Важное значение имеет выполнение пассажирами требований бортпроводников по соблюдению правил перелета. Каждая аренда бизнес-джета начинается с инструкции по пассажирской безопасности.

Современные технологии в частной авиации

Авиационные технологии безопасности постоянно совершенствуются и развиваются. Современные бизнес-джеты оборудованы системами ночного видения, показания приборной панели дублируются на лобовое стекло самолета. Разработаны улучшенные технологии для быстрого ориентирования в окружающей ситуации.

Снижение скорости приземления делает посадку более безопасной и дает возможность совершать прилет в аэропорты со сложным рельефом.

Цифровая система управления полетами улучшает управляемость самолетом и снижает расход топлива.

Повышение комфорта и эргономики салона для пассажиров обеспечивает лучшие удобства и безопасность перелета. Высокие потолки и пространство для работы и отдыха дают возможность провести полет с максимальной эффективностью.

Протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации

Порядок действий экипажа при чрезвычайных ситуациях регламентирован нормативными документами транспортных ведомств и самого авиаперевозчика. От пассажиров требуется четко выполнять указания пилотов и бортпроводников, а также помогать своим спутникам.

В случае авиационных аварий при взлете и посадке на помощь приходят также спасательные службы аэропорта. Пассажирам необходимо сгруппироваться в кресле, а после приземления как можно быстрее покинуть самолет через надувной трап. В случае пожара или разгерметизации салона следует использовать кислородные маски. Если пришлось приземлиться на водную поверхность, то спасательные жилеты помогут оставаться на плаву до прихода спасателей.

Заключение

Для подтверждения гарантий безопасности авиаперевозчики обращаются за рейтингом в независимые аудиторские компании.

В частной бизнес-авиации лидерами по сертификации полетов признаны компании ARGUS, WYVERN, IS-BAO. Получение заключения от аудитора происходит после анализа безопасности чартерного перевозчика, изучения методов контроля самолета и профилактики рисков, проверки биографии пилотов.

Наличие рейтинга гарантирует соблюдение оператором частных полетов требований отрасли к проведению полетов.