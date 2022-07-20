Бездепозитный бонус бк betwinner

Хотя букмекер Betwinner и имеет большую базу поклонников и предлагает для гостей большой выбор событий для беттинга, рекламная кампания никуда не уходит. Контора предлагает для своих клиентов ряд актуальных программ для привлечения игроков. Одна из них подразумевает возможность получения бездепозитного бонуса.

Какие бонусы существуют

Существует несколько типов бонусов, которые можно встретить в любой букмекерской конторе. Они необходимы, чтобы каждый игрок мог получить подарок от компании и проникся их лояльностью. Какие существуют бонусы:

приветственный — как только пользователь открывает счет в БК, ему предлагают получить бонусные средства за первый депозит, как правило он самый крупный и приятный для клиента, но необходимо внимательно ознакамливаться с его условиями;

деньги на счет — если делать последующие депозиты после первого и выполнять установленные условия, то контора зачисляет средства на бонусный счет вплоть до 100% от размера чека;

фрибеты — определенная сумма средств, которую достаточно лишь поставить один раз на матч, удовлетворяющий условиям, например, на коэффициент не меньше 1.5, после чего весь полученный сверху выигрыш за вычетом выданной суммы сразу зачисляется на основной счет, деньги вывести без дополнительных манипуляций;

возврат ставки — возможность активировать функцию, при которой в случае проигрыше пари полная сумма ставки возвращается на счет в виде реальных денег, а не бонусов, если же исход будет угадан верно, то билет на возврат сгорает;

бездепозитные — предоставляется букмекерами без необходимости совершения платежа;

специальные — все бонусы, приуроченные к каким-либо ярким спортивным событием;

индивидуальные — их размер и условия выдачи определяется для каждого игрока персонально, особенно часто предоставляются тем пользователям, которые уже давно не совершали депозиты и не делали ставки;

промо-акции — программы лояльности и другие виды бонусов, которые не подходят под стандартные предложения от БК.

Из всего этого способа существует только единственный вариант получить деньги на игровой счет без перевода средств — бездепозитный бонус. Все остальные так или иначе требуют совершить депозит, уже иметь средства на счету или быть активным игроком.

Бездепозитный бонус от Betwinner

Один их самых лояльных видов Betwinner бонус. Для него не потребуется совершать какие-либо денежные переводы после регистрации на сайте.

Для получения бездепозитного бонуса от Betwinner достаточно пройти процедуру регистрации, после чего полностью заполнить анкету в личном кабинете. В форме необходимо указать актуальные личные данные. Важно знать, что в любой момент букмекер может попросить предоставить доказательства в виде документов для подтверждения личности беттора. Если в этом случае выяснится, что данные ложные, то воспользоваться бонусом и вывести деньги из конторы не получится. Аккаунт будет безвозвратно заблокирован.

Еще один бездепозитный бонус в Betwinner можно получить на собственный день рождения. Для его начисления обязательно необходимо отправить фотографию паспорт, а также собственное селфи с развернутым документом в руке.

Betwinner выставляет ряд требований для бездепозитных промо-акций:

заполнить анкету в личном кабинете;

бонус доступен лишь один раз для человека независимо от количества аккаунтов;

выполнить условия для отыгрыша необходимо в определенный срок, как правило указывается в меню «Бонусы»;

если беттора не устраивают условия, то он может отказаться от средств через службу поддержки или в собственном личном кабинете.

Все акции, в том числе и бездепозитные бонусы, приурочены для того, чтобы повысить количество активных игроков Betwinner. Это отличная возможность для новичка получить деньги, на которые можно начать свою карьеру успешного беттора.