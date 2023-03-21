Без хлопот: как программа для работы с маркетплейсами помогает продавцам

Торговля на маркетплейсах – дело хлопотное. Продавцы создают и обновляют карточки товаров, считают остатки на складе, делают этикетки. За ошибки штрафуют и даже блокируют магазин. Ещё надо находить время для аналитики и расчётов, чтобы бизнес не вылетел в трубу. На примере SelSup рассказываем, какая польза от программ для маркетплейсов и почему это удобно и выгодно.

В два раза быстрее создавать карточки товаров на разных площадках

Когда продажи идут одновременно на Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет, создание карточек превращается в рутину, на которую уходит много времени. Нужно завести карточку на одной площадке, потом переписать то же самое на другой и на третьей.

Можно автоматизировать этот процесс. Так, SelSup позволяет подключить один личный кабинет для всех площадок. Карточка товара создаётся один раз и нажатием кнопки отправляется на Вайлдберриз, Озон или ЯндексМаркет.

В пять раз быстрее собирать заказы

Чтобы подготовить заказ к отгрузке, селлеру нужно:

распечатать штрихкод для заказа из личного кабинета на маркетплейсе,

сгенерировать штрихкод для товара в специальной программе,

сформировать этикету в другой программе,

напечатать все этикетки,

упаковать товар,

распечатать документы.

Продавцу приходится пользоваться сторонними сервисами, заходить в разные кабинеты, вручную формировать стикеры. Это долго.

Программа для маркетплейсов автоматизирует работу с заказами. Они собираются на одной странице, а штрихкоды и этикетки генерируются автоматически. Одной кнопкой можно отправить на печать все стикеры. Никаких хлопот.

Документы для отгрузки тоже формируются автоматически. Не нужно прописывать данные вручную. Также в один клик они отправляются на печать.

Работать с Честным знаком

Обязательная маркировка отпугивает продавцов, потому что с ней много волокиты. Надо получить коды, отдельно сделать этикетки, подготовить передаточные документы, вывести товары из оборота после продажи. Из-за ошибок товар не принимают на склад маркетплейса. Ещё можно получить штраф от Роспотребнадзора.

Сервис SelSup решает все вопросы с маркировкой:

не нужно заходить в Честный знак – все манипуляции выполняются из единого личного кабинета;

генерация кодов, создание этикеток, ввод и вывод в оборот происходят автоматически;

документы для отгрузки заполняются автоматически.

Через сервис быстрее загружать сертификаты на товары. За один раз можно сохранить файл сразу для всех товаров бренда. Через Вайлдберриз или Озон так не получится.

Анализировать продажи

Продавцу нужно понимать, какие товары приносят ему прибыль, какие плохо покупают, сколько выручки он получает и какие расходы несёт. Отчёты комиссионеров, которые присылают маркетплейсы, в этом не помогут.

SelSup в автоматическом режиме:

ранжирует товары по прибыли и по выручке с помощью ABC-анализа;

считает прибыль с каждого товара посредством юнит-экономики;

помогает определить цену товара;

показывает, какие товары, бренды, размеры, цвета чаще всего заказывают.

Достоверная аналитика помогает управлять каталогом товаров: своевременно заменять невыгодные позиции на рентабельные, чтобы увеличивать прибыль.

Следить за финансами

Из отчётов комиссионеров сложно собрать единую картину, когда продажи идут на Вайлдберриз и Озон одновременно. Продавцам приходится тратить уйму времени, что свести цифры.

Сервис SelSup по API получает данные с площадок, сверяет их и выдаёт итоговые отчёты по продажам. Результаты можно смотреть в интерфейсе и выгружать в привычные таблицы. Бухгалтер не понадобится – в отчёте только необходимые показатели: прибыль, выручка и расходы по статьям.

Раз и навсегда избавиться от хлопот поможет SelSup – программа для маркетплейсов с обширным набором функций для продавцов.