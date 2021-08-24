Бесплатные видеоредакторы

Когда стоимость доступа к интернету снизилась, а смартфоны стали общедоступными, у пользователей значительно повысилась востребованность видеоконтента. Одновременно возросла популярность видеоблогеров. Публикация роликов на Ютубе и иных площадках приносит не только популярность, но и позволяет обеспечить достойный заработок блогера.

Нельзя просто так взять и выгрузить снятый при помощи смартфона или видеокамеры ролик на YouTube. Черновое видео необходимо тщательно редактировать. Удалить все лишнее. Добавить титры и заставки. Реализовать спецэффекты. Произвести озвучку текстового сопровождения, добавить музыку согласно сюжета.

Все перечисленные операции невозможно произвести без видеоредактора.

Сегодня вполне профессионального уровня приложение для редактирования видео можно скачать и использовать совершенно бесплатно. Для облегчения выбора оптимального варианта из широкого ряда редакторов для работы с видео полезно ознакомиться с информацией рейтинга на сайте https://screen-recording.ru/luchshie-besplatnye-videoredaktory.php.

Как выбрать подходящий видеоредактор

Задачи при работе с видеоконтентом могут быть совершенно разные. Создание роликов для публикации на YouTube. Размещение видео на социальных площадках. Ролики для веб-сайтов. Коммерческая и благотворительная реклама. Обучающие видео. Видеоролики художественного характера (короткометражки).

В каждом случае к контенту предъявляются различные требования по формату, разрешению, оформлению, наличию спецэффектов.

Разрезать черновое видео на куски, смонтировать.

Добавить спецэффекты. Наложение сюжетов, кадр в кадре. Мультиэкран.

Титры и субтитры.

Звуковое и музыкальное сопровождение.

Конвертировать видео в другой формат.

Новички совершают частую ошибку – стараются выбрать наиболее мощный редактор с расширенными функциями. Какими программами трудно манипулировать и они сложны в обучении. Из-за этого процесс создания и подготовки роликов к публикации значительно затрудняется и удлиняется.

Зачем нужен рейтинг видеоредакторов

Задача рейтинга не столько в том, чтобы ранжировать приложения в порядке убывания качественных характеристик, а в том, чтобы дать описание возможностей, перечислить плюсы и минусы.

Имея под руками рейтинг, видеоблогеру не придется тратить время на собственноручное тестирование десятков программ в поисках оптимального варианта. Достаточно составить список пожеланий и сравнить с редакторами из рейтинга.