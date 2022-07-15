Бесплатная связь между сотрудниками

Виртуальная АТС — это современный вид связи, используемой в компании, c осуществлением бесплатных звонков, по оптимальной цене трафика. При этом не требуется установка «железа» и приобретение станций АТС. Провайдер лишь подключит к своему оборудованию номера компании.

Виртуальная АТС: особенности

Применение виртуальной АТС позволяет пользоваться всеми функциями: аналитикой, настройкой звонков, услугой переадресации, выгодной связью, видеозвонками. На сегодняшний день услуги виртуальной АТС можно подключить по доступной цене. Кроме того, ежедневно предоставляется помощь круглосуточной службы поддержки. При заключении договора с провайдером, клиент получает в свое распоряжение АТС, фактически расположенную на серверах поставщика услуги.

Подключив виртуальную АТС по оптимальной стоимости, которая намного ниже, чем цена абонентских международных, междугородних тарифов и сотовой связи, между работниками компаний становятся возможными бесплатные звонки, в каком бы месте они не находились. Необходимо лишь подключение к интернету и наличие программы софтфон, установленной на мобильное устройство или компьютер.

Преимущества виртуальной АТС

Использование виртуальной АТС в работе компании, дает многие преимущества:

возможность быстро обслуживать покупателей, с помощью умной переадресации, которая позволяет отвечать на все звонки, и не терять клиентов;

бесплатная связь между персоналом, совершение звонков на любой городской и на мобильный номер;

возможность применения номера 8 800, для привлечения покупателей, которые могут позвонить в компанию абсолютно бесплатно;

ведение записи диалогов с клиентами для отслеживания качества сервиса и выявления проблем в работе;

осуществление оперативных звонков между работниками компании, после настройки коротких номеров;

подключение средств мобильной связи к CRM;

возможность осуществления выгодной междугородней и международной связи;

высококачественные услуги, с прикреплением к клиентам персонального специалиста, более результативное ведение сделок.

При подключении виртуальной АТС, не требуется покупка дорогого оборудования и содержание штатного системного администратора. Техобслуживанием занимается провайдер. При переезде, смене телефонного номера, адреса, сохранится виртуальный номер, который знают клиенты.