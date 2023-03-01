Бесплатная программа для сжатия (уменьшения размера) PDF-файлов

PDF — это формат хранения электронных документов, разработанный в 1992 году, и сразу же получивший статус своеобразного международного стандарта. Его главное преимущество заключается в кроссплатформенности: соответствующие файлы открываются на Windows, macOS, Linux, Android и iOS без нарушений верстки, частичной утраты элементов и потери функциональности.

Удивительно, но главный недостаток Portable Document Format заключается в программном обеспечении, поставляемом его авторами — компанией Adobe Systems. За лицензированную версию Acrobat Professional пользователю придется отдать от 17 600 до 20 708 рублей. Причем за указанную сумму человек получит не слишком удобное переосмысление обыкновенного пакета Microsoft Word. Поэтому, для того чтобы сжать PDF (выполнить конвертацию, запустить процесс редактирования и пр.) люди предпочитают применять принципиально другие программы.

Часть 1. PDF-документы — почему они так распространены и зачем их нужно сжимать

Portable Document Format используется для хранения и передачи электронных документов буквально по всему миру — подобному положению дел разработка обязана международной организации по стандартам ISO. Специалисты International Organization for Standardization сделали выбор в пользу PDF, основываясь на перечне присущих продукту преимуществ:

поддержка разных платформ — открывать PDF-файлы можно на любых устройствах, вне зависимости от их программного обеспечения;

безопасность — защита паролями, выставление запретов на копирование, изменение и печать, автоматическое удаление конфиденциальной информации;

сохранение целостности файлов — текстовые блоки, картинки, фото, видео и аудио, при размещении внутри PDF не утрачивают своей файловой структуры;

простая схема проставления подписей — поддержка маркеров, заверяемых центрами сертификации;

широкое распространение — Portable Document Format применяется сотрудниками частных и государственных корпораций по всему миру.

Основной недостаток PDF заключается в откровенно дорогом и предельно слабом программном обеспечении. Например, пользователям иногда необходимо сжимать документы для решения тех или иных задач:

ускорение процесса передачи данных по электронной почте;

оптимизация памяти устройств, используемых для хранения информации;

предварительная компрессия объектов с целью дальнейшей обработки и пр.

Владелец Acrobat Professional с такой задачей справится, но путем достаточно сложных манипуляций. Причем за соответствующую возможность ему придется доплатить, оформив подписку на лицензионную версию софта. Поэтому люди предпочитают искать другие варианты решения проблемы, обращаясь к стороннему ПО и сервисам, не принадлежащим компании Adobe.

Часть 2. Программа для работы с PDF-файлами Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement — это универсальный и буквально всеобъемлющий инструмент для работы с файлами, закодированными в Portable Document Format. Изначально софт поставлялся исключительно в виде редактора, позволяющего менять шрифты, заголовки, подзаголовки, комментарии и аннотации PDF-документов.

С течением времени разработчики бренда Wondershare расширили функционал программы, интегрировав в нее многочисленные, крайне полезные модули:

профессиональное редактирование — работа с текстовыми блоками, по уровню удобства ничем не отличающаяся от процесса применения MS Word;

взаимодействие с картинками — перевод PNG, JPEG, GIF, RAW, TIFF, BMP и PSD в PDF с дальнейшей базовой обработкой;

опциональная конвертация — перекодирование любых объектов в Portable Document Format и обратно, в том числе и в пакетном режиме;

мультиплатформенность и облачные технологии — синхронизация с удаленными серверами для работы в дистанционном режиме;

простой интерфейс — нативное меню, разработанное ведущими UI/UX-дизайнерами;

внушительный функционал, проставление подписей и печатей, работа с аннотациями, модуль извлечения данных и пр.

Недавно на рынке появилась разработка PDFelement 9 — девятая версия предпочитаемого многими специалистами программного обеспечения Wondershare. Повышенная производительность, еще большее количество инструментов, минималистичный дизайн — самое продвинутое приложение для работы с файлами .pdf вновь подтвердило свой статус.

Часть 3. Уменьшаем размер PDF-файла вместе с PDFelement — пошаговая инструкция по сжатию

«Как уменьшить размер файла PDF?» — популярный вопрос, ответ на который, по сути, может дать и стандартная версия Acrobat Reader. Однако за ее подключение придется платить, да и ассортимент функций фирменного американского ПО воображение не поражает. Поэтому люди предпочитают пользоваться PDFelement — простым и элегантным решением, обладающим многочисленными преимуществами. Перечень интегрированных в программу инструментов крайне широк, причем большая часть модулей посвящена исключительно процессу сжатия.

Функция 1. Сжатия PDF в один клик

Для того чтобы выполнить сжатие большого PDF-файла посредством PDFelement (например, для его дальнейшей передачи по электронной почте или размещения в памяти не слишком «объемного» устройства хранения), необходимо:

Перейти на официальный сайт компании Wondershare и установить приложение для Windows или macOS. Запустить программу в классическом режиме (с рабочего стола), открыть нужный PDF-файл и выбрать инструмент «Сжать».

Настроить параметры компрессии, щелкнуть по кнопке «Применить». На экране отобразится цифровая бумага с уменьшенным «весом». На всю работу уходит не более двух минут, а степень сжатия выбирается вручную — 100, 200 или даже 500 кб.

Функция 2. Уменьшение размера PDF вручную

Размер PDF-документа увеличивается из-за его наполнения — количества находящихся внутри объекта текстовых блоков, массивных шрифтов, элементов верстки, высококачественных изображений и даже анкоров. Поэтому человеку, желающему выполнить собственноручную компрессию электронного бланка, следует поработать над процессом его банального редактирования.

В программу PDFelement уже устроен высококлассный PDF-редактор, открывающий доступ к многочисленным функциям:

добавить текст;

добавить изображение;

вставить ссылку или гиперссылку;

разместить водяной знак;

настроить фон;

интегрировать верхние и нижние колонтитулы;

проставить нумерацию страниц;

добавить комментарии и пр.

Причем все перечисленные элементы можно не только интегрировать, но и удалять, ровно таким же образом, как это делается в привычном Microsoft Word.

Функция 3. Пакетное сжатие PDF

Современные частные и государственные компании работают с внушительными системами электронного документооборота, генерируя сотни цифровых бумаг в ежедневном порядке.

Поэтому сжимать бланки также приходится сотнями, применяя для автоматизации соответствующих процессов разный софт. В приложении PDFelement присутствует чрезвычайно нужная и важная функция пакетной обработки Пакетное Сжатие PDF — с ее помощью пользователь сможет подвергнуть компрессии сразу несколько файлов в режиме одного окна.

Вывод

«Как сжать файл PDF?» — воспользоваться программой Wondershare PDFelement и отправить объект на компрессию еще один раз. Впрочем, можно поступить и по-другому. Для того чтобы запаковка получилось максимально качественной, пользователю следует сначала самостоятельно отредактировать электронный документ (убрать слишком массивные текстовые блоки, поправить верстку, удалить высококачественные изображения и сложные шрифты), а затем применить упомянутую функцию.