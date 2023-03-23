Бесплатная электронная библиотека ЛитГород

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Электронные книги

Тут можно скачать электронные книги на свой iPhone, iPad или любой смартфон. Благодаря этому можно читать их на своем телефоне и планшете, где бы ни находились. Но не только. Для чтения также можно использовать компьютер, ноутбук или устройство для чтения электронных книг.

В десятках книжных категорий можно найти:

культовую классику детективов,

романов,

фэнтези.

Однако есть еще много авторов с отличным пером на выбор, о которых не все слышали. Их книги также заслуживают внимания. Электронные книги можно читать не только для удовольствия, но и для развития или профессиональных целей, выбирая понравившиеся биографические книги на тему личного развития, бизнеса или духовности.

Заглянув в такие категории электронных книг, как научная литература, искусство, общество, путешествия или журналистика, можно найти произведения, которые перенесут в неизвестную доселе реальность, представят неочевидную перспективу и заставят задуматься.

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Дешевые электронные книги

Сегодня каждый читатель, имеющий доступ в Интернет и смартфон или компьютер, может позволить себе легально скачать электронную книгу. Это возможно не только благодаря бесплатным электронным книгам, но и благодаря предложению на сайте ЛитГород.

Форматы:

Для читателей рекомендуются форматы ePUB или MOB, поскольку текст в них автоматически подстраивается под размер экрана. ePUB адаптирован для большинства существующих на рынке ридеров.

ePUB адаптирован для воспроизведения текста на ридерах, смартфонах и других подобных устройствах. В нем нет жесткого деления текста на страницы, он подстраивается под размер и свойства экрана, на котором отображается (текст «заливается» в ридер). Похожие форматы: HTML, XML, Mobi.