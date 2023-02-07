Бесколлекторные микродвигатели Assun Motor

Бесколлекторные микромоторы Assun Motor — это небольшие и легкие электродвигатели, которые обеспечивают надежную и эффективную мощность. Эти бесколлекторные микродвигатели Assun предназначены для работы с минимальным уровнем шума и вибрации и бывают различных размеров и конфигураций.

Двигатели Assun имеют длительный срок службы и используются во многих приложениях, таких как:

электрические велосипеды,

роботы-манипуляторы и медицинское оборудование.

Бесщеточные двигатели Assun используются из-за их более высокой эффективности по сравнению с щеточными двигателями. Они работают без щеток и имеют меньше движущихся частей, что приводит к меньшему износу и увеличению срока службы двигателя. Кроме того, бесщеточные двигатели тише и эффективнее, чем щеточные двигатели, поскольку они не выделяют такого же уровня тепла или трения.

Бесщеточные двигатели Assun легко настраиваются и могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями. Например, их можно запрограммировать для обеспечения определенного диапазона скорости, крутящего момента и даже параметров пуска и останова.

Особенности бесколлекторных микродвигателей Assun Motor

Бесщеточные микродвигатели Assun Motor — это небольшие мощные бесщеточные двигатели, которые можно использовать в различных приложениях, таких как робототехника, 3D-печать и автоматизация. Они разработаны, чтобы быть надежными и эффективными, с низкими затратами на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Высокая эффективность: благодаря конструкции с высоким КПД эти двигатели обеспечивают низкое энергопотребление, обеспечивая при этом высокий крутящий момент и скорость, что делает их идеальными для использования в ограниченном пространстве.

Низкие эксплуатационные расходы: бесщеточные двигатели не имеют изнашиваемых щеток или коллекторов, поэтому они требуют минимального обслуживания. Это также делает их более надежными в долгосрочной перспективе.

Тихая работа: двигатели спроектированы так, чтобы быть тихими, поэтому они подходят для использования в средах, чувствительных к шуму.

Низкая стоимость: устраняя необходимость в щетках и других движущихся частях, бесщеточные двигатели дешевле по сравнению с щеточными двигателями.

Компактный размер: бесщеточные двигатели намного меньше и легче, чем щеточные двигатели, что делает их идеальными для использования в ограниченном пространстве и небольших роботов.