Базовые навыки компьютерной грамотности

Компьютерная грамотность — это набор знаний и навыков использования компьютера и других информационно-коммуникационных технологий. Она охватывает все аспекты от использования программного и аппаратного обеспечения компьютера для выполнения основных задач до сложного компьютерного программирования. Также компьютерная грамотность включает знание базовых компьютерных терминов.

Компьютерная грамотность отличается от цифровой грамотности. Цифровая грамотность — это способность общаться или находить информацию при помощи цифровых платформ, тогда как компьютерная грамотность — это способность использовать компьютер на основе функциональных знаний о его работе. Приобрести навыки компьютерной грамотности можно на курсах дополнительного профессионального образования.

Единого списка базовых навыков компьютерной грамотности не существует, однако можно выделить следующие области.

Основные функции

Отправная точка компьютерной грамотности — умение использовать клавиатуру, мышь и трекпад, правильно включать и выключать компьютер и запускать приложения. К основным функциям при работе с компьютером относятся:

набор текста с клавиатуры;

щелчок и двойной щелчок мышью или трекпадом;

использование команд «копировать» и «вставить».

Пакеты офисного программного обеспечения

Навыки работы с базовым офисным программным обеспечением включают:

набор текста с использованием текстового процессора;

обработка текста с использованием функций «отменить» и «повторить»;

форматирование текста с применением полужирного, курсивного и подчеркнутого начертаний, заголовков и списков;

создание и сохранение документов;

создание презентаций: добавление изображений и форматирование текста визуально привлекательными способами;

работа с электронными таблицами, ввод формул в ячейки с использованием функций СУММ, МИН, МАКС и СРЗНАЧ;

создание и форматирование графиков.

Браузеры и поисковые системы

Компьютерная грамотность подразумевает наличие навыков использования Интернета безопасно и продуктивно, что включает умения:

искать в Интернете с использованием одного слова, словосочетаний и предложений;

осмыслять страницы результатов поисковой системы;

переходить по ссылкам и возвращаться на страницу результатов;

использовать инструменты оптимизации поисковых запросов.

Коммуникация

Важная часть компьютерной грамотности — возможность безопасного общения с использованием электронной почты. Также грамотный пользователь должен знать, как: