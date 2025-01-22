Каталонский клуб «Барселона» активно ищет потенциального преемника для своего основного нападающего, Роберта Левандовски, которому уже 36 лет. Руководство клуба рассматривает несколько кандидатов, способных усилить атакующую линию команды в ближайшие сезоны.

Виктор Дьёкереш — приоритетный кандидат

Как рассказывается на страницах спортивного портала Olimpbet Arena, одним из главных претендентов на замену Левандовски является шведский форвард Виктор Дьёкереш, выступающий за лиссабонский «Спортинг». В текущем сезоне Дьёкереш демонстрирует впечатляющую результативность, забив 20 голов и отдав 4 результативные передачи в 16 матчах. Его контракт со «Спортингом» включает клаусулу в размере 100 миллионов евро, однако «Барселона» надеется снизить эту сумму путем переговоров.

Альтернативные варианты

Помимо Дьёкереша, «Барселона» рассматривает и другие кандидатуры:

Самуэль Омородион: 20-летний испанский нападающий «Порту», который может стать долгосрочной инвестицией для клуба. Его контракт предусматривает отступные в размере 100 миллионов евро.

Душан Влахович: Сербский форвард «Ювентуса» также находится в списке потенциальных приобретений. Однако его высокая зарплата в 12 миллионов евро за сезон может стать препятствием для перехода.

Стратегические планы клуба

Руководство «Барселоны» осознает необходимость постепенной замены Левандовски, учитывая его возраст. В зависимости от формы и результатов польского нападающего, клуб может либо продлить с ним контракт до 2026 года, либо ускорить процесс поиска нового лидера атаки. В случае подписания нового форварда, возможны следующие сценарии:

Роль второго нападающего: Новый игрок может начать как запасной, постепенно интегрируясь в основной состав.

Немедленная замена: В случае спада формы Левандовски, новый форвард сразу займет место в стартовом составе.

Финансовые аспекты

Финансовые ограничения и правила Fair Play УЕФА требуют от «Барселоны» тщательного подхода к крупным трансферам. Клуб рассматривает различные варианты, включая обмены игроков и рассрочку платежей, чтобы минимизировать финансовую нагрузку. Например, возможен обмен Дьёкереша на 19-летнего бразильца Витора Роке с доплатой со стороны «Барселоны».

Поиск замены для Роберта Левандовски является приоритетной задачей для «Барселоны». Клуб тщательно анализирует доступные варианты, стремясь найти нападающего, который сможет обеспечить высокую результативность и вписаться в стратегию развития команды на ближайшие годы.