Банкротство физических лиц

В ходе банкротства физлиц они в арбитражном порядке признаются судом неспособными расплачиваться по своим задолженностям. В качестве инициаторов данной процедуры могут выступать любые граждане с задолженностями свыше 500 тыс. рублей и просрочкой дольше трех месяцев, кредиторы этих граждан, а также налоговые органы.

Прохождение процедуры

Моментальное получение статуса банкрота невозможно. Время, проходящее между подачей инициатором заявления соответствующего содержания и вынесением решения арбитражным судом, является достаточно продолжительным: минимальный срок составляет 15 дней, максимальный – 3 месяца. Затем на протяжении 4 месяцев ведется процедура реструктуризации задолженности, и еще до 6 месяцев реализуется принадлежащее обанкротившемуся физлицу имущество. Исходя из указанных сроков, продолжительность процедуры банкротства физлица составляет как минимум 9 месяцев. Надо также учитывать и то обстоятельство, что некоторое время требуется для подготовки к ней. Высококвалифицированные специалисты «Банкрот Консалт» готовы предоставить юридическую помощь в вопросах, связанных с банкротством физлиц. Вся процедура предусматривает выполнение такой последовательности действий:

собираются все требуемые законодательством документы;

составляется заявление о банкротстве;

написанное заявление предоставляется в арбитражный суд;

как только суд примет положительное решение, принимаются все меры для его осуществления;

физлицо становится банкротом, после чего кредиторы лишаются возможности предъявлять ему требования о возврате долгов.

Результаты признания физлица неплатежеспособным

В ходе признания неспособности физлица расплачиваться по долгам возникает целый ряд последствий, часть из которых прекращается после завершения судебного процесса, а другая часть с этого момента только начинается. По окончании первого слушания в суде наступают следующие последствия:

исполнительное делопроизводство в отношении физлица завершается, его счета в банках и собственность более не подлежат ни изъятию, ни аресту;

погашение долгов физлица осуществляется в порядке очередности;

претензии банковских учреждений направляются в суд, рассматривающий дело о банкротстве;

наложение на гражданина штрафов и пеней отменяется, размер накопленного долга принимается как тело новой задолженности.

Из вышеизложенного следует, что для благополучного прохождения процедуры банкротства физлицу следует выполнить целый ряд условий. В связи со сложностью данной процедуры многие физлица прибегают к услугам опытных юристов.