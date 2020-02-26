Банкротство физических лиц

Банкротство физических лиц26.02.2020 12:48
В ходе банкротства физлиц они в арбитражном порядке признаются судом неспособными расплачиваться по своим задолженностям. В качестве инициаторов данной процедуры могут выступать любые граждане с задолженностями свыше 500 тыс. рублей и просрочкой дольше трех месяцев, кредиторы этих граждан, а также налоговые органы.
Прохождение процедуры
Моментальное получение статуса банкрота невозможно. Время, проходящее между подачей инициатором заявления соответствующего содержания и вынесением решения арбитражным судом, является достаточно продолжительным: минимальный срок составляет 15 дней, максимальный – 3 месяца. Затем на протяжении 4 месяцев ведется процедура реструктуризации задолженности, и еще до 6 месяцев реализуется принадлежащее обанкротившемуся физлицу имущество. Исходя из указанных сроков, продолжительность процедуры банкротства физлица составляет как минимум 9 месяцев. Надо также учитывать и то обстоятельство, что некоторое время требуется для подготовки к ней. Высококвалифицированные специалисты «Банкрот Консалт» готовы предоставить юридическую помощь в вопросах, связанных с банкротством физлиц. Вся процедура предусматривает выполнение такой последовательности действий:
- собираются все требуемые законодательством документы;
- составляется заявление о банкротстве;
- написанное заявление предоставляется в арбитражный суд;
- как только суд примет положительное решение, принимаются все меры для его осуществления;
- физлицо становится банкротом, после чего кредиторы лишаются возможности предъявлять ему требования о возврате долгов.
Результаты признания физлица неплатежеспособным
В ходе признания неспособности физлица расплачиваться по долгам возникает целый ряд последствий, часть из которых прекращается после завершения судебного процесса, а другая часть с этого момента только начинается. По окончании первого слушания в суде наступают следующие последствия:
- исполнительное делопроизводство в отношении физлица завершается, его счета в банках и собственность более не подлежат ни изъятию, ни аресту;
- погашение долгов физлица осуществляется в порядке очередности;
- претензии банковских учреждений направляются в суд, рассматривающий дело о банкротстве;
- наложение на гражданина штрафов и пеней отменяется, размер накопленного долга принимается как тело новой задолженности.
Из вышеизложенного следует, что для благополучного прохождения процедуры банкротства физлицу следует выполнить целый ряд условий. В связи со сложностью данной процедуры многие физлица прибегают к услугам опытных юристов.
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