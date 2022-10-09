Банкротство физических лиц

Каждая, даже самая процветающая компания, несет в себе риск банкротства. Это особенно актуально в период, когда пандемия коронавируса разрушает экономику. Многие компании, которые преуспели на рынке и добились высоких доходов, были вынуждены объявить себя банкротами. Компания https://favorit-consult.ru/ помогает при банкротстве.

Банкротство компании — что это?

Начнем с того, что такое банкротство и в каких ситуациях можно использовать этот термин. Банкротство — это просто банкротство компании, которая больше не может функционировать. Это происходит, когда компания перестает быть платежеспособной по отношению к своим кредиторам.

Объявление общества банкротом может иметь место в ситуации, когда в течение как минимум трех месяцев у него не было достаточно средств для погашения своих обязательств перед кредиторами. Они должны составлять три месяца с даты погашения обязательства. Банкротство компании может быть объявлено и в случае индивидуального предпринимательства.

Когда можно подать на банкротство?

Банкротство компании является завершающим этапом, и перед его принятием можно использовать различные способы помощи компании, такие как реструктуризация. Для того, чтобы иметь возможность подать заявление о банкротстве компании, необходимо выполнить несколько условий:

предприниматель перестанет быть платежеспособным и обязательства будут превышать стоимость его имущества, даже когда он выполняет их на постоянной основе,

неуплата взносов занимает более трех месяцев — считая с даты погашения обязательств,

у компании должно быть не менее двух кредиторов,

сумма невыплаченных обязательств должна превышать 10% балансовой стоимости его предприятия.

В некоторых ситуациях эти условия могут не выполняться, чтобы компания могла объявить себя банкротом. Суд может также объявить о банкротстве в ситуации, когда неплатежеспособность должника носит постоянный характер, или в ситуации, когда кредиторы понесут негативные последствия отклонения заявления.

Как признать компанию банкротом?

Самая важная информация заключается в том, что объявить себя банкротом может как сам предприниматель, так и его кредиторы. Предприниматель обязан подать заявление о банкротстве не позднее 30-го дня со дня возникновения законного основания для объявления предприятия банкротом. Соответствующее заявление должно быть подано в Хозяйственный отдел соответствующего районного суда. Вы также должны выбрать правильный тип банкротства бизнеса.

Внимание: подача такого заявления не является признанием компании банкротом! После того, как вы его подадите, начнется специальная процедура банкротства, которая может занять до нескольких недель — а часто и дольше. В ходе процедуры на трейдера могут быть возложены обязательства, которые он должен будет выполнить.