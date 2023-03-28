Банк для малого бизнеса: какие услуги предоставляются и как они могут помочь вашему бизнесу

Основное преимущество банковского обслуживания малого бизнеса состоит в максимальной ориентированности услуг на клиента. Большинство банков предлагают открыть счет онлайн, по минимальному пакету документов, с резервированием реквизитов за несколько минут. После оформления договора на РКО компании или ИП открывается полный доступ ко всем операциям. С помощью расчетного счета можно рассчитываться с поставщиками, покупателями; выдавать сотрудникам зарплату; оплачивать налоги и взносы; снимать наличность; получать кредиты; принимать участие в тендерах и т.д. То есть вести полноценную хозяйственную деятельность.

Основные банковские услуги для малого бизнеса

Перечень банковских услуг для бизнеса различается в зависимости от конкретного банка. В основном финансово-кредитные организации оказывают юрлицам и предпринимателям такие виды услуг:

РКО – в расчетно-кассовое обслуживание входят непосредственно ведение расчетного счета, включая обработку входящих и исходящих платежей, и дополнительные финуслуги.

Онлайн-бухгалтерия – этот сервис помогает составлять отчетность, заполнять декларации, рассчитывать и платить налоги, вести кадровый учет, начислять зарплату, отпускные и т.д.

Эквайринг – подходит для любого бизнеса, если необходимо принимать оплату картами. В зависимости от целей можно подключить торговый, мобильный или интернет-эквайринг.

Кредитование – можно оформить кредит на развитие бизнеса или открытие «с нуля», пополнение оборотных средств, покупку активов и другие цели.

Специальный счет для участия в закупках – пригодится для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, зачастую оформляется бесплатно в дополнение к основному расчетному счету.

Регистрация бизнеса – можно открыть юрлицо или ИП онлайн, без визитов в налоговые органы.

Преимущества банковских услуг для малого бизнеса

Правильно выбранный банк для бизнеса способствует успешному ведению деятельности, привлечению дополнительных средств для развития, расширения круга покупателей. Актуальные продукты, такие как сервисы регистрации компании и онлайн-бухгалтерии, помогают без лишних затрат организовать ведение учета и снизить расходы на финансовое управление. Кроме того, с помощью банковских услуг можно закрыть потребности бизнеса в настройке товарного учета, подключении онлайн-кассы, запуске интернет-магазина. В конечно итоге хорошие условия по обслуживанию влияют на прибыль предприятия в целом.

Как выбрать банк для малого бизнеса

При выборе банка для малого бизнеса в 2023 году нужно обращать внимание на ключевые моменты. К основным критериям относятся следующие:

Надежность банка – оценивается по рейтингам экспертных агентств, отзывам клиентов, периоду работы и репутации организации.

Тарифы – в первую очередь нужно изучить стоимость открытия счета, размер комиссий за платежи и переводы, есть ли абонентская плата и сколько стоят дополнительные услуги.

Специальные продукты – для гибкого управления бизнесу пригодится мобильный и интернет-банкинг, эквайринг, онлайн-бухгалтерия, СБП, онлайн-касса, зарплатный проект, кредитование, валютный контроль и т.д.

Уровень сервиса – лучше, если у банка много отделений, удобный график работы, удлиненный операционный день, есть горячая линия, круглосуточная техподдержка, персональные менеджеры.

Список банков для малого бизнеса и ИП

Росбанк

Оформление счета онлайн.

Широкая линейка тарифов.

Особые условия для начинающего бизнеса.

Мобильное приложение и интернет-банк.

Бесплатное обслуживание на любом тарифе.

Бизнес-карты с кешбэком.

Бесплатный мобильный и интернет-банк.

Сервис онлайн-бухгалтерии для любого режима.

Низкая комиссия по эквайрингу.

Льготные кредиты с господдержкой.

Открытие

Бесплатное обслуживание счёта.

Интернет-банк и мобильное приложение.

Сервис онлайн-бухгалтерии.

Точка

Банк для ИП и юрлиц.

Удлиненный платежный день.

Бесплатная регистрация бизнеса.

Райффайзен Банк