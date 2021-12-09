BaksDAO для инвестора: как зарабатывать на новой DeFi-платформе

Диверсификация рисков и поиск альтернативных инструментов для вложения средств – весьма разумная стратегия. К числу наиболее перспективных и прибыльных способов умножения капитала относятся инвестиции в криптовалюту: так, популярные цифровые активы типа биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и Binance Coin (BNB) показывают стабильно высокий рост на протяжении последних нескольких лет.

Однако важно выбрать не только перспективные монеты, но и надежный, а также наиболее прибыльный способ их хранения. Обратите внимание на децентрализованную платформу BaksDAO, которая предлагает депозиты в криптовалюте под высокие проценты.

Криптовалюта как инвестиционный инструмент: особенности и преимущества

В числе главных особенностей криптовалюты:

Криптовалюта – это доступно и удобно, тем более что воспользоваться инвестиционным капиталом можно в любой момент.

Не нужно совершать лишние движения — например идти в банк, чтобы снять наличные и получать от него одобрение на проведение операций. Но многие до сих пор не доверяют этому активу по причине низкой осведомленности о том, как работают блокчейн-технологии.

Надежность цифровой валюты превосходит даже традиционные инструменты типа вкладов или золота. И если депозит могут заблокировать (по разным причинам, в том числе по инициативе налоговой, заинтересовавшейся происхождением средств), то управление активами находится только в руках самого пользователя — только он принимает решения по их распределению.

Блокчейн гарантирует неизменность операций — никто не может отменить транзакцию, инициированную пользователем.

Волатильность криптовалют одновременно является их преимуществом и недостатком.

Долгосрочный тренд для биткоина, эфира и других популярных монет – постоянный рост. Однако периодически цена снижается, причем значительно. Неопытные инвесторы могут запаниковать и начать продавать в убыток. Тут нужно помнить, что через месяц-другой стоимость вернется к прежним показателям, а затем снова начнет увеличиваться. Таким образом, при грамотной стратегии волатильность можно использовать с выгодой.

У вложений в криптомонеты есть и другие преимущества:

доход не имеет верхней границы (рост может быть и 50, и 100% в год, что неоднократно наблюдалось в отношении популярных токенов);

от инвестора могут не требоваться активные действия;

низкий порог входа и доступность рынка;

большой выбор активов, возможность диверсификации.

Отличный способ инвестирования криптовалютных средств – не просто хранить их на кошельке в ожидании подорожания, а поместить на депозит, как поступают с деньгами в банке. Такую возможность предоставляет инновационная DeFi-платформа BaksDAO.

Как получить доход с помощью BaksDAO: перспективы для инвестора

Платформа BaksDAO для инвестора – это удобный инструмент, позволяющий работать эффективно и безопасно. Клиент может с легкостью разместить токены на депозите.

Открытие вкладов доступно в любое время, в режиме 24/7. Ресурс интегрируется с криптовалютным кошельком. Прибыль пересчитывается по специальному проценту.

При этом доход начисляется не раз в месяц, как в банке, а каждые 3 секунды. В специальном окне пользователь может видеть текущую прибыль на вложенные средства, также есть возможность в любой момент забрать начисленную сумму или весь депозит. В режиме автопополнения доход вкладывается в тело займа.

Доход начисляется во внутренней валюте платформы – стейблкоинах BAKS: этот токен всегда равен 1 доллару. Клиент может обменять сумму в BAKS на другую криптовалюту на самой платформе или же сделать это на дружественных биржах (например, PancakeSwap).

Управление рисками и безопасность платформы

В отличие от банков, у DeFi-платформ нет централизованного управления: депозиты защищены смарт-контрактами – сделками, на которые никто не может повлиять. Надежность этих смарт-контрактов проверена независимыми аудиторскими компаниями. Так и в BaksDAO: каждый протокол операции заранее проверен и одобрен международным аудитором.

Кроме того, дополнительным плюсом DeFi является то, что все операции в системе анонимны, и транзакции невозможно ни контролировать, ни блокировать со стороны.

Конечно, как и любые другие вложения, инвестиции на BaksDAO требуют разумного подхода. Эксперты настоятельно рекомендуют диверсифицировать риски, а не вкладывать все средства только в криптовалюту. Часть капитала можно держать на банковских вкладах, часть в акциях, часть в депозитах — на платформе BaksDAO.